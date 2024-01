La storia di ’Nosferatu’ e ’Inventio’ che suona la colonna sonora

Un classico del cinema muto, la storia del vampiro "Nosferatu" di Friedrich Murnau, andrà in scena oggi alle 21.15, nel cineteatro San Paolo di San Severino. E la colonna sonora verrà eseguita live dal quintetto "Inventio", formato da Maurizio Moscatelli ai fiati, Marco Airaghi alle tastiere, Alberto Lucerna alle chitarre, Lanfranco Pascucci al basso ed Ernesto Vissani alla batteria. Sarà una vera serata benefica, visto che l’incasso sarà devoluto per l’ammodernamento e la messa a norma del palcoscenico del San Paolo. Liberamente ispirata al romanzo Dracula di Bram Stoker, che risale alla fine dell’800, la pellicola di Murnau uscì sul grande schermo con titolo, nomi dei personaggi e luoghi modificati per problemi legati ai diritti legali dell’opera. Il regista fu condannato a distruggere tutte le copie della pellicola, ma una copia "clandestina" venne salvata dallo stesso Murnau che permise così al film di sopravvivere e arrivare ai nostri giorni.