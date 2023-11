La storia toccante di Sylvester Gray

Sabato alle 17.30, al circolo “Amici della musica” di Potenza Picena, sarà presentato il libro che racconta una storia particolare, umana e sportiva, quella di Sylvester Gray, campionissimo di basket, giocatore agile e potente che schiacciava canestri e tabelloni. Lo ha scritto Paola Rivolta, milanese che ha scelto di vivere a Potenza Picena, a suo tempo preziosa collaboratrice del capitano Ermanno Mori nella ’costruzione’ del Museo del trotto. Il libro ha per titolo "Sylvester. La storia di Sylvester Gray". Oggi l’ex giocatore ha 56 anni, è di colore, è nato nel sud degli Stati Uniti e ha conosciuto da giovane le umiliazioni di un ragazzo povero e di pelle nera. A salvarlo è stato appunto lo sport. Ha militato in squadre di mezzo mondo, comprese Stefanel Trieste, Glaxo Verona, Gorizia, Siena, Imola, Pesaro, Osimo, Tolentino, Montegranaro, Porto Sant’Elpidio, eccetera. Ha calcato i campi di basket dalla fine degli anni 80 fino al 2012, continuando a farlo a fine carriera tra gli over 45 e gli over 50. Grande e potente come cestista, sfortunato negli incontri con chi doveva gestire la sua carriera. Oggi vive a Potenza Picena e non gli dispiacerebbe insegnare ai giovani come diventare campioni. Alla presentazione del libro, sabato, sarà presente anche lui, Sylvester.

Giuliano Forani