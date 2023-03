La storica commerciante Canalini morta a 86 anni

Si svolgeranno oggi alle 15, nella chiesa di San Francesco, i funerali di Elodia Canalini (nella foto), 86 anni, storica commerciante, molto conosciuta in città per aver gestito per molti anni, sino al suo pensionamento, il negozio di fiori e piante in via Cavour, in pieno centro storico a Recanati. Nel 2012, in occasione della "notte rosa", organizzata per festeggiare l’arrivo in città del Giro d’Italia, la vetrina del suo negozio si classificò seconda al concorso indetto dall’amministrazione per la "miglior vetrina rosa". Da diversi anni si era ritirata in pensione lasciando la sua attività alla nipote, ma continuando a starle accanto. Il suo estro ultimamente l’aveva portata ad allestire un bellissimo presepio in una stanza della sua casa che si apriva al pubblico da una finestra spalancata in via Castelfidardo, nel quartiere Mercato. Il suo lavoro nel 2020 fu anche premiato nell’ambito della seconda edizione del concorso "Presepe in famiglia" organizzato dall’Ordine Francescano dei Frati Minori Cappuccini e dall’Ordine Francescano Secolare di Recanati.