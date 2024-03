La Stracivitanova dei record ora raddoppia

Numeri da record per la la 48esima edizione della Stracivitanova che quest’anno si "sdoppia" con due appuntamenti: il primo è in programma per domenica 10 marzo con la Run10K, la gara competitiva e non competitiva, sulla distanza di 10.100 chilometri. Ma sarà un evento per tutti, anche con la Strafamily, la passeggiata di 4 chilometri. Ieri pomeriggio la presentazione dell’evento, organizzato dall’Atletica Civitanova, presso l’Hotel Cosmopolitan, alla presenza di Sergio Bambozzi, presidente dell’Atletica Civitanova, del direttivo della società, di Claudio Morresi, assessore allo sport, di Fabio Romagnoli, delegato provinciale Coni, e dei rappresentanti degli sponsor privati.

"La Stracivitanova ormai è diventata un contenitore, con tanti eventi e realtà al suo interno. Si comincia sabato con tanti eventi al Varco sul Mare – ha detto Sergio Bambozzi, presidente dell’Atletica Civitanova –. Stanno arrivando tante adesioni, siamo già a 500, 600 iscritti soltanto per adesso. È bello vedere che tante palestre di tutto il circondario si stanno organizzando per essere con noi. Abbiamo coinvolto quest’anno anche le scuole e una parte del ricavato dell’evento andrà per l’acquisto di materiale scolastico".

Poi la novità di quest’anno. A Civitanova infatti sono stati assegnati i Campionati italiani di mezza maratona su strada, in programma il prossimo 3 novembre. Un evento di rilievo nazionale che farà sì che gli occhi dell’atletica italiana saranno tutti puntati su Civitanova. "Sfido a trovare una manifestazione che va avanti per così tanto tempo, da 48 anni – ha detto Morresi – L’Atletica Civitanova è una società da sempre collaborativa con l’amministrazione e noi non possiamo che ringraziarla: grazie per questo evento, ma grazie anche per quello che fate ogni giorno per i nostri bambini e per i nostri ragazzi. Quando amministrazione e società collaborano si possono ottenere grandi cose, lavorando in sinergia".

Saranno due giorni di eventi: domenica mattina la corsa, che si snoderà sul lungomare da Nord a Sud, ma sabato 9 tanti appuntamenti gratuiti presso la Palazzina Sud del Lido Cluana. Si comincia alle 16. Sarà presente anche un camper dove si svolgeranno le visite cardiologiche, a cura di Rotary Club e A.s.c.

Il ritrovo, domenica 10 marzo, è alle 7.45 al Varco sul Mare, la gara parte alle 9.30.

Per tutte le info e per le iscrizioni visitare il sito www.stracivitanova.it.