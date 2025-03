La Stracivitanova verso quota 3mila

"Dopo il Covid, questa è l’edizione più partecipata. Possiamo arrivare a 3mila iscrizioni". Sergio Bambozzi, presidente dell’Atletica Civitanova, anticipa qualche numero sulla 49ª edizione della Stracivitanova, l’appuntamento podistico più atteso in città che avrà luogo domattina tra il centro e il lungomare. La manifestazione, organizzata dalla stessa società di atletica leggera, prevede tre corse differenti: la 21,097 chilometir competitiva, la 10,5 chilometir non competitiva e la Strafamily di 4 chilometir. Giovedì sera sono terminate le iscrizioni per le prime due corse, mentre ci sarà tempo fino a domattina per prenotarsi alla Strafimily. Ecco perché il numero dei partecipanti potrebbe superare le 3mila unità: "Al momento – spiega Bambozzi – sono circa 2700 gli iscritti. Confido che molte altre persone si iscriveranno. Possono farlo oggi pomeriggio in piazza XX settembre, dove sarà allestito uno stand per il ritiro dei pettorali, oppure domani prima della corsa. Quest’anno ci saranno tantissime palestre e non parliamo soltanto di realtà civitanovesi. Poi altri gruppi molto numerosi e le scuole. Infatti il numero maggiore di iscrizioni riguarda la 10,5 chilometri, dove ci saranno circa 1400 persone. Rispetto agli altri anni, invece, è un po’ diminuita la quota della 21 chilometri, che si aggira intorno ai 500 atleti. Questo è dovuto ai campionati italiani organizzati a novembre: molti professionisti che hanno partecipato a quella competizione non hanno intenzione di rifare lo stesso percorso. Tuttavia, non mancheranno nomi importanti".

Sempre nell’ambito della Stracivitanova, oggi alle 17 si terrà un convegno al Lido Clauna. Inteerverranno Antonio Belleggia, presidente del comitato Asc di Macerata, il medico Alessandro Carpinelli, Azzurra Ilari, personal trainer e mezzofondista, la biologa e nutrizionista Eleonora Giampieri, il personal trainer Paolo Capriotti.

Francesco Rossetti