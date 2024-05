La strada di Chiarino tra buche e folle velocità

"La strada di Chiarino continua a essere piena zeppa di buche, davvero profonde, che danneggiano le auto dei residenti. Inoltre, ci sono mezzi che passano qua a folle velocità. Allora mi rivolgo a chi vincerà le elezioni: mettete a posto quel tratto e fate eseguire dei controlli in zona". Torna a chiedere aiuto il nutrizionista Emanuele Giorgini, 47 anni e proprietario di una casa nella frazione di Recanati. Da svariato tempo ha sollevato lo stato in cui versa parte di quella strada di campagna, che si trova all’altezza dell’incrocio tra il complesso Astea e il fosso San Giuseppe. E nel farlo, ha inviato nei mesi scorsi diverse segnalazioni al Comune, alla Regione e alla Prefettura.

"Però nessuno ha poi fatto qualcosa di concreto – lamenta Giorgini –. Parliamo di un tratto malmesso di circa due chilometri, in pratica è una groviera: ci sono solchi larghi fino a 30 centimetri. In passato la strada è stata rattoppata fin troppe volte con dello stabilizzante, che non regge a lungo. È necessario riasfaltare daccapo la strada di Chiarino – osserva il 47enne –, cosa che è stata fatta solo in certi punti. Infatti ci sono tanti altri tratti davvero critici". Ma soprattutto, secondo Giorgini, la problematica di fondo è l’eccessiva velocità dei mezzi che giornalmente transitano nella zona.

"Ci sono camion che corrono sopra ai 100 orari, lungo una carreggiata decisamente stretta e dove il limite si attesta ai 50 – riprende Giorgini –. Tra l’altro, non sono nemmeno presenti i cartelli per indicare la velocità consentita. Bisogna fare qualcosa, altrimenti prima o dopo ci scapperà il morto. Non parliamo di una criticità emersa di recente, saranno ormai 10 anni che si va avanti così".

Per questo, sostiene che sarebbero necessari dei controlli da parte della polizia locale. "È l’unico modo per evitare che si continui a percorrere quella strada a folle velocità – aggiunge Giorgini –, e anzi bisogna identificare quali siano i mezzi che spesso violano il codice stradale. Visto che ci saranno a giugno le elezioni, chiedo a chi amministrerà la città di risolvere la situazione e riasfaltare finalmente la strada di Chiarino".