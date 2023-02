"La strada è di tutti, basta con le morti"

di Paola Pagnanelli "Questa fondazione è nata per perpetuare il ricordo di Manuel, e perché non sempre possiamo delegare ad altri la responsabilità che tutti abbiamo nel cambiare le cose. Purtroppo, quello che è successo a me può capitare ad altri, e sento di dover fare tutto il possibile per impedirlo". Per Silvia Emiliani, l’impegno nella Associazione Manuel Biagiola è l’evoluzione di un grandissimo dolore: la perdita del suo compagno, travolto, a 40 anni appena compiuti, lungo la Regina a Potenza Picena mentre tornava a casa in moto. "Quel giorno, il 29 luglio 2019, tutto si è fermato", racconta lei, che però poi in qualche modo è riuscita a ripartire. Silvia, da quanto conosceva Manuel Biagiola? "Da quando io avevo 16 anni e lui 19, siamo cresciuti insieme, poi è iniziata la nostra storia. Abbiamo costruito casa a Potenza Picena, avevamo tanti progetti". Poi cosa è successo? "C’è un prima e un dopo il 29 luglio 2019. Era un lunedì, ci stavamo organizzando per le vacanze. Quel giorno stavo rientrando a pranzo a casa dall’azienda di Castelfidardo dove lavoro, perché non mi sentivo bene. Lui invece lavorava a Potenza Picena e tornava sempre a casa a mangiare". Vi eravate sentiti? "Sì, mi aveva preso un libro su...