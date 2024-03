La strada ex cava San Biagio allagata dopo poche ore di pioggia

Sono state sufficienti poche ore di pioggia per rendere di nuovo impraticabile la strada ex cava San Biagio in frazione Musone, che può essere imboccata dalla zona industriale Squartabue di Recanati, in direzione zona industriale di Castelfidardo, e viceversa: una scorciatoia utile per ridurre di almeno cinque chilometri il collegamento fra le due zone industriali. "L’ho percorsa a 20 km orari, è una vera mulattiera", si lamenta un cittadino. In effetti si tratta di una strada abbandonata da tempo dall’Amministrazione che sino ad oggi si è limitata a mettere un cartello di "Strada dissestata" e a fare pochi rattoppi ogni tanto, l’ultimo nel giugno scorso. A parte le numerose buche presenti sull’asfalto, a metà del suo percorso si trova quasi sempre un tratto completamente coperto, per tutta la larghezza della carreggiata, da una vasca d’acqua che rende totalmente invisibile la pavimentazione con tutte le sue insidie costituite da veri crateri che mettono a dura prova i veicoli in transito. La stagnazione di acqua piovana è dovuta all’avvallamento della strada e alla mancanza di un fosso che consentirebbe di far defluire l’acqua verso il fiume.