"La strada rimane ancora pericolosa"

Si parlerà sicuramente di sicurezza venerdìall’assemblea del quartiere Montefiore di Recanati, guidato da Moira Scalzini, a cui parteciperanno anche il sindaco Bravi e altri componenti della Giunta. Un problema sollevato da ben 138 firmatari, fra famiglie e personale scolastico, di una petizione inviata al primo cittadino, per richiedere più sicurezza per gli alunni, accompagnatori, corpo docente e ausiliario della scuola dell’infanzia dove quest’anno si è registrato un vero boom di iscrizioni. L’edificio scolastico di Montefiore, infatti, si affaccia direttamente sulla strada provinciale RecanatiMontefiore dove insiste un limite di 50 Kmh, un cartello di attraversamento scolastico poco visibile ed un rilevatore di velocità che non funziona da tempo immemorabile. Di contro si registra un traffico intenso con mezzi anche pesanti, che sfrecciano almeno a 8090 Kmh. e con bambini dai 3 ai 6 anni che possono eludere i controlli molto facilmente. Il tema viene ora sollevato anche da Pierluca Trucchia, consigliere comunale del gruppo Fratelli d’Italia, che in questi giorni ha presentato un’interrogazione al sindaco e al comandante della Polizia Locale in cui chiede come s’intende garantire la sicurezza nel tratto di strada prospicente la scuola primaria di Montefiore. Nell’interrogazione, che sarà discussa nel Consiglio comunale di martedì, Trucchia ripropone anche "la grave situazione degli attraversamenti pedonali in via Pound che collegano la frazione ai negozi posti al lato opposto della strada". La pericolosità degli attraversamenti pedonali nella frazione di Montefiore tra via Flamini e via Pound – S.S. 361 era stata segnalata sia al Comune che all’Anas dal consigliere già nel gennaio scorso. A questa avevano risposto sia la Provincia di Macerata (quel tratto di strada non rientra più nella proprietà dell’ente) sia l’Anas stesso che nel marzo scorso aveva fatto presente al consigliere "che gli attraversamenti pedonali sono di competenza comunale e che il centro abitato di Montefiore non risulta ancora delimitato. Per questo è necessario redigere un ’verbale di constatazione dei limiti del centro abitato’ anche per i tratti di strade statali (Via Pound) al fine di disciplinare i rapporti tra ente proprietario della strada e amministratore comunale". Da allora, però, non è stato fatto nulla nonostante sia trascorso molto tempo.

Antonio Tubaldi