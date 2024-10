"La strada sterrata scelta dall’Anas"

"La strada Monastero - monte Cancelli consente di raggiungere alcune abitazioni private e un rifugio siti mille metri di altitudine. Costituisce una via di accesso alle prese dell’acquedotto di Rio Fessa, che rappresentano la principale fonte di approvvigionamento di acqua destinata al consumo umano per il territorio comunale. E mette in comunicazione la frazione Monastero con i Prati di Ragnolo". L’amministrazione di Cessapalombo, capitanata dal sindaco Giuseppina Feliciotti, spiega perché aveva inserito questa strada nel Programma Anas. E risponde al capogruppo di minoranza Stefano Ciocchetti, che aveva sollevato la vicenda segnalando "lavori costosi, da 1,8 milioni per una strada semisconosciuta, dannosi per l’ambiente, con il rischio di aver compromesso l’area di riproduzione di una rara specie di salamandra, e vanificati dall’assenza di manutenzione".

Comune e Parco dei Sibillini, al cui interno ricade la strada, ripercorrono l’iter. "L’istruttoria e la decisione finale su quali strade ricomprendere nel Programma è stata operata da Anas sulla base di valutazioni tecniche ed economiche, avendo la stessa società svolto il ruolo di soggetto attuatore per l’intervento che ha interessato la strada comunale Monastero - monte Cancelli – spiega l’amministrazione –. Il Comune si è limitato a esprimere il proprio parere di competenza". "Il progetto – aggiunge la direttrice del Parco, Maria Laura Talamè – il progetto è stato sottoposto a valutazione di incidenza ambientale, in cui i progettisti di Anas avevano dichiarato che gli interventi non avrebbero alterato gli equilibri degli habitat. Consapevole della presenza nel fontanile della rara salamadrina di Savi, il Parco aveva impartito altre prescrizioni, stabilendo che il fontanile non fosse interessato da alcun intervento, nemmeno nelle aree immediatamente circostanti. Nonostante ciò, nel corso di un sopralluogo nell’aprile 2023 il Parco rilevava che i lavori avevano causato un’alterazione dell’habitat intorno al fontanile, dovuto soprattutto a una completa asportazione della vegetazione. Di conseguenza, venivano formalmente richiesti specifici accertamenti da parte dei carabinieri forestali, richiedendo ad Anas di attuare con la massima urgenza alcune opere di mitigazione, tra cui l’allestimento di un telo ombreggiante e la piantumazione di talee nelle aree circostanti il fontanile. Il Parco sta conducendo un programma di monitoraggio e conservazione degli anfibi, confidando – conclude la direttrice – che la ricostituzione dell’habitat possa favorirne il rafforzamento".