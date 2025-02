La strage senza fine sulle strade. In tre anni 55 morti e 3.900 feriti: "Più controlli e nuova viabilità"

Nel triennio 2021, 2022 e 2023 (ultimi dati Istat consolidati) in provincia di Macerata si sono verificati 2.788 incidenti stradali (in aumento), con 55 morti (in calo) e 3.909 feriti (in aumento). Numeri da brivido che certificano ancora quella che – a tutti gli effetti – si configura come una vera e propria strage. Certo, l’inasprimento dei controlli e delle sanzioni previsto dal nuovo codice della strada può dare una mano; ma bisogna agire più in profondità, armonizzando le procedure, insistendo sul fronte della prevenzione e su quello della responsabilità. E bisogna farlo anche tenendo conto del fatto che quella di Macerata è una delle province più motorizzate d’Italia: il numero dei veicoli in circolazione (306.669 a fine 2023, 227.704 dei quali auto) supera di gran lunga il numero dei residenti (302.999 al primo gennaio 2024). Un parco veicolare enorme che si riversa quotidianamente lungo una viabilità che ormai risulta in più tratti inadeguata.

Piero Bonarini, responsabile delle sede locale di Porto Potenza dell’Associazione italiana familiari vittime della strada (Aifvs) è impegnato da anni per cercare di contrastare un "fenomeno" spesso sottovalutato, o di cui si parla solo quando si verifica un grave incidente. Anche quest’anno ha portato il suo contributo all’inaugurazione dell’anno giudiziario nelle Marche, formulando al riguardo alcune proposte, sulla base di una esperienza professionale e umana davvero intensa. "Le ho presentate da persona anziana, già comandante della polizia locale di Potenza Picena, volontario della Croce Rossa e autista del 118 avendo percorso, con tre patenti (civile, di polizia locale e di Cri), un milione e 700mila chilometri. Ma anche, purtroppo, da persona che ha perduto la propria moglie di 48 anni, investita nei pressi di un attraversamento pedonale 23 anni fa". Si tratta di indicazioni concrete rispetto alle quali Bonarini ha già avviato un confronto con i soggetti coinvolti.

"Innanzitutto – spiega – servono più controlli: in Italia mediamente un conducente viene fermato su strada una volta ogni quarant’anni, mentre in Europa questa possibilità oscilla fra i tre e cinque anni. Una intensificazione dell’attività farebbe emergere che la prima causa degli incidenti stradali è l’assunzione di alcol e droghe da parte di chi poi si mette al volante, e solo a seguire la distrazione, mancate precedenze e alta velocità". Altro fronte è quello di attuare interventi sulla viabilità. "Anche in relazione alla realizzazione del casello autostradale della A14 a Potenza Picena – prosegue Bonarini – abbiamo proposto ad Anas, Regione, prefetture di Ancona e Macerata, Provincia Macerata e sindaci dei Comuni in cui ricade la Regina, di realizzare lungo l’arteria una serie di rotonde ravvicinate, a ridosso delle attuali intersezioni, in modo da mitigare il traffico e garantire una maggiore sicurezza, non essendo praticabile a breve l’allargamento dell’attuale sede stradale".

Infine un richiamo alla consapevolezza umana e civile e, quindi, ad una assunzione di responsabilità, di fronte a modi di fare che mettono a rischio la vita degli altri. "Diritti senza doveri – conclude Bonarini – si trasformano in privilegi".