La Stramacerata batte il maltempo. Un migliaio di persone ai giardini Diaz

Le minacce del maltempo non hanno fermato atleti, amanti del nordic walking, famigliole e persone di tutte le età: un migliaio di partecipanti hanno affollato l’area intorno ai giardini Diaz e le vie vicine, ieri, per la 39esima edizione della Stramacerata.

A tagliare per primi il traguardo sono stati tra gli uomini Battista Vennera (Atletica Ama Civitanova, 33 minuti e 53 secodi), seguito da Marco Cecchetti (Avis Sarnano, 34.03) e Marvin Perugini (Polisportiva Servigliano, 34.31). Tra le donne la più veloce è stata Denise Tappatà (Stamura Ancona, 39 minuti e 43 secondi), poi Yelena Buglioni (Polisportiva Acli Macerata, 43.59) e Ecaterina Vrabie (Atletica Civitanova, 44.57).

La corsa è stata organizzata dalla Polisportiva Acli con il patrocinio del Comune e il supporto di Coni, Fidal e Unimc. "Un’altra gara che si svolgeva oggi ci ha tolto alcuni atleti – commenta Ulisse Gentilozzi, presidente della Polisportiva Acli –. Ma tra corsa competitiva e non competitiva, nordic walking e la Stracanina, siamo arrivati al migliaio di partecipanti, di cui oltre 600 per la corsa competitiva e non competitiva. Siamo molto soddisfatti".

Il "Villaggio", nella terrazza dei Popoli, è stato aperto da sabato pomeriggio fino a ieri pomeriggio. Ieri alle 9 gli atleti si sono sfidati su 10,1 chilometri, dai giardini lungo i viali intorno alle mura fino a piazza della Vittoria, gara valevole per il Gran prix Fidal Marche. In tanti si sono cimentati anche nella passeggiata di circa 4 chilometri, arrivando in piazza della Libertà per poi scendere ancora verso i giardini. Con loro anche i partecipanti della Stracanina, mentre il gruppo di nordic walking ha marciato per otto chilometri.

Anche i bambini si sono messi alla prova con la velocità intorno ai giardini. Una manifestazione di successo dunque per i tanti partecipanti, pronti a trascorrere la mattinata insieme all’aperto.