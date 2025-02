La strategia di Menichelli: "Accompagniamo i giovani nel percorso formativo"

"Per la nostra associazione è fondamentale accompagnare i giovani nel percorso formativo per il futuro delle nostre comunità, tenendo anche in considerazione il preoccupante numero di Neet, giovani che non lavorano e non studiano, che nelle Marche sono oltre 33mila". È quanto dice Giorgio Menichelli, segretario di Confartigianato Macerata, Fermo e Ascoli, realta al fianco di "Cronisti in classe", l’iniziativa del Carlino che dà voce a ragazzi e ragazze. "Ritengo utile – aggiunge – costruire percorsi capaci di avvicinare in più occasioni e con nuovi strumenti gli studenti al mondo del lavoro, perché sono gli imprenditori a sottolineare l’urgenza di inserire nuove energie nell’azienda per innovare i processi produttivi. Sotto questo aspetto, Confartigianato fa la sua parte per mettere i giovani nelle condizioni di orientarsi, creando per loro spazi di crescita. Penso, ad esempio, alla nostra rete di laboratori multidisciplinari, dove imparare, crescere e diventare professionisti in vari settori".

Menichelli, lei è a contatto con imprenditori e artigiani che coltivano progetti e magari hanno dato vita ai loro sogni: qual è il suo consiglio per i ragazzi che stanno costruendo il loro domani? "È apprezzabile guardare alle richieste del mercato, ma ancora più importante è seguire le proprie passioni e attitudini. Abbiamo bisogno di giovani motivati, entusiasti e pronti anche a rischiare, perché ogni ostacolo è un’opportunità per crescere. Consiglio di non dare mai nulla per scontato e di guardare al mondo con curiosità. Anche l’artigianato è un settore in grande evoluzione dove è possibile far risaltare la creatività e realizzare un progetto di vita".

La stesura degli articoli è per questi ragazzi un lavoro di squadra, quanto è importante abituarsi a relazionarsi con gli altri? "Uno dei nostri motti è “nessuno è un’isola“. Un’impresa di successo lavora come una redazione di un giornale: si discutono insieme le idee, si organizza il lavoro, si raggiungono gli obiettivi. Per lavorare in team è fondamentale sviluppare competenze interpersonali, imparare ad ascoltare gli altri e trovare soluzioni condivise".