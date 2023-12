La stretta del commissario: "Stop ai contributi agli sfollati che nel 2016 erano in affitto"

"Il 2024 dovrà essere l’anno della presentazione definitiva di tutti i progetti". Il commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli ieri, in videoconferenza, ha lanciato l’ultima chiamata. "Su 50mila progetti, finora ne sono stati presentati 29mila – ha detto –. Sono attesi quindi altri 20mila, che contiamo di ricevere entro l’anno. Cambiamo paradigma". Un’altra novità importante: gli affittuari stanno per dire addio al contributo di autonoma sistemazione, il Cas.

"Cesserà il prossimo 31 marzo per tutti coloro che al momento del terremoto 2016 si trovavano in affitto e quindi non erano proprietari degli immobili danneggiati in cui vivevano – ha annunciato il senatore –. Riteniamo che dopo oltre sette anni questa misura solidaristica possa essere cessata, anche in virtù di esigenze di bilancio". Una scelta, quella di concedere i benefici anche agli affittuari, che d’altronde aveva fatto storcere il naso pure a parecchi terremotati proprietari delle case distrutte. I nuclei assegnatari di una Sae (casetta) invece, che al momento del sisma erano in affitto, dal primo aprile dovranno corrispondere un canone pari a quello previsto per l’edilizia residenziale pubblica, ridotto del 30% (diminuzione che si applica fino al 1° gennaio 2025). Sul fronte della ricostruzione pubblica, l’anno prossimo è previsto l’affidamento dei lavori per circa 1.500 opere. I termini per la presentazione dei progetti saranno marzo per i lavori di importo inferiore ai 5 milioni e 300mila euro e il 31 maggio per quelle di importo superiore. Castelli ha poi annunciato la decisione del governo di "aggiungere alla ricostruzione pubblica del cratere sismico un ulteriore miliardo e mezzo di euro".

In legge di bilancio 2024, oltre allo stanziamento di questi 1,5 miliardi, sono previste risorse destinate alla stabilizzazione di 359 dipendenti pubblici, di cui 136 delle Regioni e 223 di Comuni e Province. In particolare nelle Marche passeranno dal tempo determinato a indeterminato 204 unità (114 in Comuni e Province, 90 in Regione). Sul fronte della ricostruzione commerciale e produttiva, ora scatta una doppia possibilità: gli imprenditori potranno mantenere le strutture temporanee per altri sei anni e, in alcune specifiche situazioni, anche per sempre, in aggiunta ai loro edifici ricostruiti. Gli imprenditori che sceglieranno l’opzione di continuare a usufruire della struttura delocalizzata per ulteriori sei anni saranno chiamati a rimborsare il 70% di quanto percepito allo Stato, con la manutenzione e la successiva demolizione a loro carico. La possibilità di mantenere per sempre la struttura temporanea, in aggiunta alla ricostruzione degli edifici danneggiati, presume invece che l’imprenditore non percepisca il contributo per la ricostruzione e siano rispettati i requisiti urbanistici. "Le decisioni assunte nell’ultima cabina di coordinamento e relative alle scadenze sono il frutto della volontà di chiudere con la fase delle progettazioni – ha concluso Castelli –. Dopo una lunga fase giustamente dedicata al deposito dei progetti, ora è il momento di concentrarsi sempre più sull’accelerazione del percorso di ricostruzione".