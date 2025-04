La stretta sui controlli. Alcol e droga al volante, in 30 finiscono nei guai

Oltre 250 incidenti, di cui due mortali: da metà dicembre 26 persone denunciate per guida in stato di ebbrezza e sei per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti. È il bilancio del comando provinciale dei carabinieri di Macerata a partire dal 14 dicembre scorso, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni del codice della strada, ad oggi. Da tempo, i reparti del Comando provinciale carabinieri hanno incrementato le operazioni di controllo del territorio volti a verificare il rispetto delle nuove normative, ma anche a prevenire e reprimere ogni tipo di reato. Sono stati effettuati, negli ultimi mesi, posti di blocco sulle principali arterie stradali e controlli nelle vicinanze degli obiettivi considerati più a rischio. Nel corso dei controlli, che hanno riguardato tutta la provincia, i carabinieri hanno denunciato 26 persone per guida in stato di ebbrezza alcolica, altre sei per guida sotto l’effetto di stupefacenti e due per rifiuto di sottoporsi all’etilometro. In sei circostanze le suddette violazioni al codice della strada sono state comminate mentre erano in corso i rilievi di incidenti stradali. Il tasso alcolemico accertato è vario: da 0,65 g/l a 2,53 g/l, con la maggior parte dei casi che rientrano nell’intervallo da 1 a 1,5 g/l. Sono state ritirate le patenti dei conducenti, mentre i veicoli sono stati spesso affidati a persone di fiducia indicate dagli automobilisti stessi. In sette casi si è proceduto al sequestro amministrativo dei mezzi. Obiettivo dei controlli è garantire la sicurezza di chi si mette in strada e prevenire quei comportamenti che, in violazione alle norme del codice della strada, possano aumentare il rischio di incidenti e, di conseguenza, anche le vittime sulle strade. I controlli svolti hanno anche l’intento di sensibilizzare gli automobilisti al rispetto delle norme stradali. Il comando provinciale dei carabinieri, dal 14 dicembre scorso, ha rilevato 257 incidenti stradali, di cui due mortali e settanta con feriti, con circa cento persone che hanno riportato conseguenze fisiche.