La Svau raccoglie cibo e vestiti per la Caritas: "Un aiuto concreto"

Carichi pronti per essere destinati nei locali di via Parini. Circa quattrocento chili di patate, ma anche trenta manufatti di cioccolata e numerosi abiti sono stati raccolti dalla Svau (Soccorritori volontari aiuti umanitari, ndr) di Civitanova e verranno destinati alla Caritas cittadina. In particolare, il vestiario da donare è costituito da cento tute da ginnastica confiscate dalla Guardia di finanza di Napoli. Le operazioni di carico si sono svolte nel pomeriggio di ieri, nei locali della Svau. "A breve rinnoveremo la convenzione tra Caritas, Svau e assessorato perché siamo grati a questa associazione per l’opera che ha deciso di portare avanti. E’ qualcosa che ha una ricaduta concreta sui cittadini e sulle famiglie". E’ quanto detto dall’assessore ai Servizi sociali Barbara Capponi, che ieri ha voluto presenziare l’appuntamento all’ex mercato Porta Portese. Le trenta confezioni di cioccolata sono le donazioni di ‘Maga Cacao’, la cioccolateria sita in via Pola.

"Abbiamo voluto – ha spiegato il presidente di Svau Roberto Frittelli – la presenza dell’assessore Capponi perché siamo convinti dell’importanza di questo pomeriggio. Abbiamo già messo in uso della Caritas un container che giornalmente riempiamo con materiale alimentare e abbigliamento, così che i prodotti possano essere consegnati a chi ne ha bisogno. A Natale abbiamo raccolto quasi cinquemila barattoli di passata di pomodoro, in regalo dall’azienda Doria di Salerno". Segno della fratellanza e degli aiuti, piccoli passi fondamentali per i più bisognosi della comunità. Iniziative che fanno solo del bene a tutti, da chi compie il gesto, passando per chi si impegna a far sì che diventi realtà, a chi lo riceve.

Francesco Rossetti