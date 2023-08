La Svau si allarga a Civitanova: Macedonia del Nord, Kosovo e Albania

Protocollo d’intesa con la Croce Rossa Albanese, Kosovara e della Macedonia del Nord. A Tirana, in Albania, la Svau – Soccorritori volontari aiuti umanitari – ha firmato un importate protocollo d’intesa con i presidenti della Croce Rossa Albanese, Kosovara e della Macedonia del Nord. Il documento permetterà all’associazione di soccorritori di aderire a progetti europei e internazionali, in collaborazione proprio con le sedi centrali della Croce Rossa all’estero per portare formazione, informazione, Protezione Civile, sanità, sociale e quant’altro per rendere la vita più sicura ai residenti di questi paesi. Sono in cantiere altri protocolli con due paesi dell’Unione europea, ovvero la Polonia e la Romania.

"Il volontariato in Italia – dice il presidente Roberto Frittelli – è una fonte e una presenza molto importante, in particolar modo nella Protezione Civile, è formato da persone che donano il loro tempo agli altri e nello specifico nella tutela dei minori e donne". "Con l’esperienza – prosegue – formata da anni si vuole portare il nostro contributo nei paesi ancora carenti nelle specifiche dell’emergenza e dell’intervento, per questo vogliamo coinvolgere le Regioni, il Dipartimento Nazionale affinchè questo bagaglio di esperienze sia donato a coloro che ancora non hanno le specifiche possibilità". Entusiasta dell’obiettivo raggiunto, Frittelli vuole ringraziare per questo traguardo tutti i soci e volontari che da oltre tredici anni sostengono l’associazione.

l. c.