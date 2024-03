La Tac del Covid Hospital sarà trasferita a Recanati

La Tac parcheggiata dal giugno del 2021 nell’ex Covid Hospital non sarà più destinata a Civitanova, ma verrà assegnata all’ospedale di Recanati. Un colpo di scena rispetto a quanto fin qui affermato dalla Regione, che ha invece deciso di dirottare lo strumento diagnostico verso la struttura leopardiana. "È un’operazione positiva, in cui vincono tutti, pensata nella logica di una funzionale razionalizzazione dei servizi", afferma Marco Ricci, direttore generale dell’Ast di Macerata. "La scelta di portare la Tac del Covid Hospital a Recanati – prosegue – è legata al fatto che lì abbiamo già la stanza pronta per accoglierla, senza doverne predisporre un’altra, allungando i tempi. E si tratta di uno strumento nuovo, 128 strati, ricollaudato e verificato, molto più performante della precedente. Contiamo che questa potrà entrare in funzione prima dell’estate. Nello stesso tempo sono già avviate le procedure per acquistare una nuova Tac di ultimissima generazione a Civitanova, che ha già una Tac, tecnologia avanzatissima, per la quale l’ingegneria clinica dell’azienda sta predisponendo tutti gli atti necessari. In questo caso ci vorrà qualche mese in più. Dunque una operazione con la quale potenziamo la strumentazione diagnostica in entrambi i presidi".

Il caso della Tac rimasta inutilizzata per due anni e mezzo, mentre esplodono le liste di attesa per gli esami diagnostici, è stato sollevato da Giulio Silenzi (Pd) che qualche mese fa ha denunciato "l’immobilismo della Regione per uno scandaloso ritardo che è tutto in capo alla destra di Acquaroli". Un intervento che aveva generato una polemica politica con Pierpaolo Borroni, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, che su questa vicenda ha continuamente ribadito la destinazione di Civitanova affermando, nel settembre 2023, "che il trasferimento della Tac di ultima generazione, dal Covid Hospital all’ospedale di Civitanova Alta, sarà completato nelle prossime settimane" e poi nel gennaio del 2024 ribadendo che "la Tac verrà collocata a Civitanova. Poiché le opere edili sono di particolare rilievo economico, per circa 500.000 euro, e i tempi di realizzazione si aggirano attorno ai 180 giorni, l’auspicio è vederla consegnata e operativa entro fine anno, raddoppiando la fruizione per l’utenza, visto che si affiancherebbe alla Tac già presente in ospedale". Invece, altre valutazioni fatte dalla Regione porteranno la Tac a Recanati.