"La Tac è vecchia e obsoleta Il presidio non rimarrà senza"

Mai disperare. La Tac, presente alla radiologia dell’ospedale di comunità di Recanati, sarà sostituita perché quella vecchia non è più riparabile per un guasto verificatosi ad una delle schede dell’host pc. Lo fa sapere il commissario dell’Ast di Macerata Antonio Draisci (nella foto). "A causa, infatti, dell’obsolescenza dell’apparecchiatura le parti di ricambio per la manutenzione e la risoluzione dei guasti non sono più disponibili e di conseguenza la Tac non è più utilizzabile", spiega il commissario che, però, sottolinea anche: "Stiamo provvedendo affinché il presidio recanatese non rimanga sguarnito di una così importante tecnologia". La storia della Tac recanatese è davvero lastricata di buone intenzioni. Due anni e mezzo fa l’allora direttore Alessandro Maccioni, a poche ore dal suo trasferimento in Umbria, aveva dichiarato già allora defunta la vecchia Tac in uso all’ospedale Santa Lucia, ma, prima di andarsene, aveva definito un progetto per dotare l’ex ospedale recanatese di un macchinario all’avanguardia. Aveva, infatti, ipotizzato che la Tac, nuova di zecca, presente al Covid-Hospital della Fiera di Civitanova, qualora la struttura non fosse stata più necessaria, avrebbe potuto essere trasferita all’ospedale di Civitanova che già poteva contare su due attrezzature ben funzionanti: una al pronto soccorso e una alla radiologia. "Quest’ultima – promise Maccioni – quando sarà smontata per far posto a quella del covid-fiera, potrebbe tranquillamente essere trasferita a Recanati perché è come una Ferrari rispetto a quella di adesso". Sono passati 30 mesi da allora e di nuovo oggi si afferma che la Tac è fuori uso ed è da cambiare.

ast. t.