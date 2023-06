"La Tari non subirà alcun aumento" L’annuncio dell’assessore Mazzoni

Per questo 2023, la Tari (Tassa sui rifiuti) a Potenza Picena non appesantirà le tasche dei cittadini. Nessun aumento è stato infatti previsto con l’approvazione, durante lo scorso Consiglio comunale, della tariffa destinata alle famiglie. "Per quanto riguarda i privati cittadini – spiega l’assessore con le deleghe al Bilancio e alle Finanze, Marco Mazzoni (nella foto) – l’amministrazione comunale è riuscita a gestire al meglio le tante difficoltà che ci sono su questo fronte, garantendo per quest’anno il blocco del contributo. Solo le attività commerciali vedranno un lieve incremento, di circa il due per cento, dovuto al fatto che in molti hanno scelto di passare dalle gestione pubblica alla gestione privata". Secondo l’assessore Mazzoni si tratta di un traguardo per nulla non scontato questo, soprattutto considerando lo scenario legato alla gestione territoriale dei rifiuti. "Siamo di fronte – osserva ancora Mazzoni – a una problematica annosa e oggettiva che riguarda l’individuazione di un sito da destinare a discarica. Una problematica che negli ultimi dieci anni, per carenza oggettiva di programmazione, non ha trovato soluzione e che ora rischia inevitabilmente di assumere aspetti emergenziali, con conseguenze che ricadranno a pioggia sugli enti locali coinvolti. Da parte di questa amministrazione – sottolinea l’assessore Mazzoni –, l’impegno è e sarà massimo. L’obiettivo è quello di contenere il più possibile, impegnando anche risorse comunali, gli incrementi che potrebbero registrarsi a causa dell’evolversi della questione nei prossimi anni. Non possiamo chiedere ai cittadini uno sforzo economico superiore all’effettivo servizio offerto".