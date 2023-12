La Tari pesa sulle tasche dei cittadini: "La nostra Provincia è immobile"

A Civitanova la tassa rifiuti aumenterà del 18% nei prossimi due anni: il 9% nel 2024 e altrettanto nel 2025 "e il rincaro ricadrà sulle sulle famiglie e sulle imprese". Giulio Silenzi (Pd) denuncia quello che definisce "un salasso dovuto all’approvazione, anche da parte del Comune di Civitanova, dell’aumento della tassa sui rifiuti del 18%, votato dall’assessore leghista Giuseppe Cognigni a nome della giunta Ciarapica all’assemblea del Comuni dell’Ata". "Questo – avverte – costerà 1 milione e 500mila euro alla città, 750.000 euro all’anno per due anni, che i civitanovesi saranno chiamati a pagare perché la Provincia, nella sua politica inconcludente e attenta più agli interessi elettorali della destra che non al bene comune, ha fatto sì che in dieci anni non sia stata individuata una discarica dove portare i rifiuti". Ricorda l’epoca in cui, da presidente della provincia di Macerata, scelse di realizzare la discarica a Cingoli: "mi è costata cara dal punto di vista elettorale, visti gli attacchi del centro destra e il populismo sparso a piene mani, ma decisi di andare avanti perché altrimenti le conseguenze sarebbero ricadute sulle tasche i cittadini". Oggi, la mancata individuazione di un nuovo sito per la discarica costringe il territorio maceratese a smaltire i rifiuti a Fermo e a Pesaro, con costi altissimi. "Inspiegabile – attacca Silenzi (nella foto) – l’immobilismo del presidente della Provincia e sindaco di Macerata, il leghista Parcaroli, che tentenna, non individua percorsi fattibili. Dovrebbero essere lui e gli altri amministratori a pagare i maggiori costi e non i cittadini ignari e senza colpe".

Rivendica "di aver previsto da tempo, data la situazione, che ci sarebbe stato un aumento della tassa a Civitanova, con l’avallo dell’amministrazione che sui rifiuti nulla ha fatto in questi anni, sia nella gestione del Cosmari sia per quanto riguarda la raccolta differenziata, che invece di aumentare è diminuita mentre è stata tolta la possibilità della tariffa puntuale avendo eliminato il microchip". Conclude il Dem: "Dopo il salasso dell’acqua la giunta Ciarapica applicherà il salasso dei rifiuti, a meno che non trovi nel bilancio comunale i 750.000 euro necessari ogni anno, magari tagliando i tanti sperperi e spese inutili che caratterizzano l’attività di Ciarapica. Se però pensiamo a quanto accaduto con gli aumenti delle tariffe idriche questa ipotesi è destinata a rimanere una chimera".

Lorena Cellini