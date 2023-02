La Tartabini fa un sopralluogo all’ex arena Florida

Sopralluogo all’interno dell’ex arena Florida di Porto Potenza, dove si sono recati il sindaco Noemi Tartabini, l’assessore ai Lavori pubblici Luisa Isidori e il personale dell’ufficio tecnico che segue i lavori a livello burocratico. A breve partirà la fase di progettazione, per riqualificare l’immobile, che si trova tra via Trieste e via Colombo, a due passi dal lungomare, in una struttura polifunzionale.

"Questa mattina (ieri, ndr), insieme all’ufficio tecnico comunale, si è effettuato un sopralluogo nell’ex arena Florida: un milione di euro è la somma intercettata dal Comune per la sua riqualificazione, nell’ambito del piano di rigenerazione urbana – ha spiegato il sindaco Tartabini –. Nel corso del sopralluogo sono stati effettuate le prime valutazioni utili all’avvio della fase di progettazione che vedrà la realizzazione di uno spazio polifunzionale. È volontà dell’amministrazione organizzare un incontro con la cittadinanza per condividere le caratteristiche dell’opera e le sue possibili destinazioni".

g. g.