La tastiera Farfisa torna a suonare grazie alla Bontempi

Le mitiche tastiere del marchio Farfisa, che vennero usate anche da Richard Wright leader e tastierista dei Pink Floyd, torneranno a essere prodotte proprio quest’anno grazie all’iniziativa dell’azienda Bontempi di Potenza Picena, prima produttrice italiana di strumenti musicali per bambini.

La presentazione del progetto si è tenuta a Casa Bontempi, in via Feraldi a Sanremo, nel corso della seconda serata del festival più importante della musica italiana. Infatti la Farfisa, fondata nel 1946 a Camerano (in provincia di Ancona), ideò produsse per oltre trent’anni i tasti più gloriosi della musica, accompagnando persino l’estro del cantante britannico Elton John nell’esecuzione della celeberrima "Crocodile Rock". Ma da decenni, nonostante la produzione sia stata chiusa, quegli organi Farfisa continuano a essere richiesti sul mercato dell’usato, proprio da musicisti e gruppi interessati a ricreare atmosfere degne di epoche immortali e irripetibili nell’avventura del sound contemporaneo. E da qui è nata l’idea di ripartire con la produzione. Così, a Casa Bontempi si è tenuta la presentazione del progetto con la performance di Andrea Fumagalli, Andy dei Bluvertigo, che ha sfoderato in esclusiva l’original Farfisa compact duo, suonato dagli autori di The Wall.

Tanti gli ospiti che hanno partecipato alla presentazione, da Simona Molinari a Sergio Caputo, sino al direttore artistico di Casa Bontempi e al critico musicale Michele Monina, per una serata di divertimento e soprattutto all’insegna di un sound coinvolgente.