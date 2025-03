La Taverna Tre Corone chiude dopo 33 anni

Dopo 33 anni di attività ha chiuso per sempre i battenti il ristorante "Taverna Tre Corone", uno dei locali storici e tra i più apprezzati della riviera portopotentina. I titolari, Fabio Borroni e Augusta Morgoni, hanno voluto salutare i clienti più affezionati e il personale con un buffet conviviale, in cui si sono rincorsi ricordi e aneddoti di quasi sette lustri di servizio al pubblico, in un’atmosfera piacevole ma non senza un pizzico di nostalgia. Oltre alla bontà del cibo, il ristorante di Porto Potenza era balzato agli onori della cronaca per aver ospitato il 27 ottobre del 2023 la cena segreta e super blindata che aveva visto ospite la premier Giorgia Meloni (con lei anche la figlia), insieme con il ministro Raffaele Fitto e il governatore Francesco Acquaroli. Infatti, di ritorno da Bruxelles, Meloni si era fermata a mangiare lì scortata dalla Digos e dal suo staff di sicurezza, visto che il giorno dopo era andata ad Acqualagna per firmare l’accordo di coesione con la Regione.

Il sindaco Noemi Tartabini ha voluto portare il proprio saluto a Fabio e Augusta, con l’augurio di godersi al meglio la meritata pensione. "Un saluto affettuoso e un grazie di cuore a Fabio Borroni e Augusta Morgoni che per 33 anni, nella cucina e tra i tavoli della “Taverna Tre Corone“ hanno fatto conoscere i sapori veri e autentici della nostra città – ha detto Tartabini, accompagnata dal vicesindaco Giuseppe Castagna, dall’assessore Margherita Fermani e dal capogruppo Mirco Braconi –. Una storica attività che chiude i battenti lasciando un inestimabile patrimonio di aneddoti e bei ricordi. Buon meritato riposo agli storici proprietari".

La coppia, dopo oltre 10 anni di gestione come titolari del mitico "Black Cat Pub" a Civitanova, decise di aprire il 21 giugno 1992 la "Taverna Tre Corone" che sin da subito si affermò come un ottimo ristorante di pesce e di piatti della tradizione maceratese. Inoltre Fabio è stato tra i fondatori dell’Ara, l’Associazione ristoratori e albergatori di Potenza Picena e, nel 2014, ha partecipato all’Expo di Milano nella sede delle Regione. "Siamo commossi dalle tantissime manifestazioni di affetto – hanno confessato Fabio e Augusta –. È stato un percorso talvolta faticoso ma bello e gratificante, soprattutto sotto l’aspetto umano. Vogliamo ringraziare di cuore i nostri clienti, molti dei quali ormai diventati amici, e tutti i dipendenti che ci hanno affiancato in questi anni".

Giorgio Giannaccini