La telefonata del Papa "Una grande emozione"

"Pronto, sono Papa Francesco". Resta un attimo in silenzio, inevitabile l’emozione. A ricevere la chiamata Mauro Giorgini (nella foto) di Montecosaro. Ha 58 anni, è sposato e ha quattro figli.

La telefonata del Papa arriva il primo marzo, in risposta a una sua mail inviata il 25 febbraio.

"Mi è venuta l’idea di mandargli due canti che avevo scritto sulle parole del ’Salve Regina’ e del ’Vieni Santo Spirito’ – racconta –. Frenato dall’idea che potesse essere un atto di presunzione, ho aspettato diversi mesi, poi, il 24 febbraio, mi sono deciso e ho scritto all’indirizzo mail di un segretario del Papa, pensando che forse, al massimo, mi sarebbe arrivata una lettera di risposta da qualche suo collaboratore. Il primo marzo alle 15.55 squilla il telefono ed è Papa Francesco. Reagisco con un ’Mamma mia’, a cui risponde: ’No mamma, Sono il Papa. Volevo farle i complimenti per i canti che mi ha mandato e per il talento musicale’. Continuando a parlare lo informo che stavo preparando un canto sulle parole del Magnificat e lui: ’Quando hai fatto mandamelo’. Poi mi dice ’Io prego per te e la tua famiglia, tu prega per me’". Una telefonata di due minuti che rimarrà per sempre nel cuore di Giorgini. "Papa Francesco è una persona sempre attenta agli ultimi". I due canti sono stati registrati e cantati da Federica Pantanetti, Cassandra Quaglia e Luca Ciarpella, con l’aiuto di Luca di Bonaventura.