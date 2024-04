La telenovela della discarica: "Stallo dovuto a calcoli elettorali, rincari del 50% in cinque anni"

"Fare politica significa assumersi la responsabilità delle scelte tenendo a riferimento il bene della comunità, non fare calcoli elettorali a breve termine rinviando continuamente ogni decisione. È questo che ha determinato l’emergenza rifiuti, i cui effetti si scaricano sulle tasche dei cittadini". Narciso Ricotta, capogruppo del Partito democratico in consiglio provinciale, interviene in modo forte su una situazione diventata inaccettabile. Di chi la responsabilità? "Sono sicuro che il centrodestra direbbe che la colpa è di quelli che hanno governato prima. In realtà è questa coalizione, che governa la Regione, la Provincia e gran parte dei Comuni che, dopo quattro anni, sta dimostrando la sua incapacità. Il primo problema, infatti, è che manca la cornice". Cioè? "Anche il recente decreto con il quale il presidente della Provincia ha dato il via libera all’accordo con la provincia di Pesaro-Urbino per trasportare a Fano e a Tavullia i nostri rifiuti indifferenziati fa riferimento al Piano regionale del 2015. Sono quattro anni che deve arrivare quello nuovo, ma non arriva. Ed è importante, perché è ora di ragionare in termini interprovinciali e regionali. Non possiamo più ragionare pensando a una discarica o a un biodigestore per ogni provincia. Un’impostazione anti economica e che accresce l’inquinamento. Serve una visione d’insieme che, al momento non c’è. In questo contesto, a livello locale ci si preoccupa di non perdere voti, piuttosto che scegliere. A suo tempo il centrosinistra l’ha fatto". Quando? "Il centrosinistra, con presidente della Provincia Giulio Silenzi, scelse il sito di Cingoli, pagandone subito dopo un prezzo elettorale, ma garantendo una soluzione. Oggi si tergiversa e la Tari aumenta". Già, un impatto del 20% per il 2024 e 2025… "Bisogna aggiungere altri tre anni, fino al 2028, per un aumento complessivo del 50%. Basta leggere i bilanci di Cosmari srl per capire questa amara verità. E l’incremento della Tari probabilmente continuerà anche negli anni successivi. Se questo accadesse per erogare un servizio di migliore qualità, almeno potrebbe avere un senso. Ma accade per la mancanza di coraggio nel fare le scelte. E questo è inaccettabile". Secondo Ricotta qualche problema c’è anche nella gestione Cosmari. "La raccolta differenziata è alta – spiega –, ma negli ultimi anni è rimasta al palo, e in qualche caso è anche diminuita. Si aggiunga che l’annullamento del concorso per la scelta del nuovo direttore generale, dopo la scadenza del mandato di Giuseppe Giampaoli, ci costerà – ammesso che l’interessato accetti l’accordo transattivo – 50mila euro. Insomma, anche su questo fronte vanno definiti interventi chiari ed efficaci". Ma perché la politica tace? "Tace il centrodestra, non la politica. Per quanto mi riguarda – prosegue Ricotta –, io ho sollevato la questione in consiglio provinciale, ma senza aver trovato alcun ascolto. L’ho fatto anche in consiglio comunale, dove mi sono sentito dire che la competenza era della Provincia, quasi che i cittadini maceratesi non siano interessati dall’aumento della Tari. Incredibile".