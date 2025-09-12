"La tendenza è cambiata. Tutto pieno già a luglio"

Macerata cambia, e con lei anche le case e gli abitanti temporanei. Lo conferma Sandro Ugili (nella foto), 68enne storico locatore della città, che ha visto in prima persona crescere la domanda di stanze e appartamenti, tra studenti e turisti: "Rispetto a 30 anni fa, il mercato è completamente diverso — dice — allora capitava che a fine agosto non avessi ancora riempito tutte le camere, oggi invece a luglio è già tutto sistemato". Ugili gestisce immobili in zone centrali, tra Corso Cairoli e l’area dello Sferisterio. Quartieri che, nel corso degli anni, sono diventati punti nevralgici per l’affitto di studenti e primi lavoratori, ma non solo: "La crescita degli studenti ha portato sempre nuove richieste. Penso a Scienze della Formazione o all’Accademia delle Belle Arti, che oggi conta iscritti da tutta Italia. Ogni nuova facoltà ha significato un’ondata di domande".

Non si tratta però solo di università, dato che secondo il locatore anche il turismo ha inciso molto: "Negli ultimi anni sono nati tanti bed and breakfast, molti nelle mie zone – aggiunge –. Una volta c’erano solo le strutture storiche, oggi invece il fenomeno è diffuso. E se qualcuno ci investe vuol dire che c’è domanda, altrimenti non lo farebbe". Il turismo culturale legato allo Sferisterio, con la lirica e i concerti, ha dato linfa al settore, sebbene concentrato in poco tempo: "La stagione adesso dura due mesi, non di più. Ma l’afflusso c’è e si vede". E se le persone che affittano dai sei mesi in su non mancano, come succede negli appartamenti messi in affitto da Ugili, anche quelli dedicati ai brevi periodi sono decollati: "Diversi conoscenti mi hanno confermato che la tendenza è simile alla mia, uno di loro, per esempio, ha detto che il suo B&B è stato pieno per 36-38 settimane all’anno. E per una città come Macerata è un dato notevole".

Un capoluogo di provincia nel quale il punto di forza rimane comunque l’università, motore economico della città. "Gli studenti portano vitalità e soprattutto economia: affittano le stanze, comprano nei supermercati, vanno nei locali, mangiano pizze al taglio – conferma –. Negli ultimi anni sono nate tante attività in centro proprio grazie a loro". E non ci guadagnerebbero solo i locatari: "Ogni guasto, lavoro di aggiornamento, porta a delle spese. Una buona parte dei soldi che entrano con gli affitti, al netto delle tasse, vengono spesi qui, nei negozi e nei servizi della città, per far trovare a studenti o lavoratori la stanza nelle migliori condizioni". E neanche la pandemia ha fermato il fenomeno, come molti temevano: "Pensavamo che la didattica a distanza potesse ridurre la presenza di studenti, e invece no — dice Ugili — Ci sono corsi che richiedono laboratori, tirocini, esperienze pratiche: non si possono fare online. La presenza è rimasta fondamentale".