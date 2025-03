La Tenuta di Tavignano premiata tra le cantine da Forbes Italia

La produzione enologica della Tenuta di Tavignano che si estende nel territorio di Cingoli, è stata premiata fra le cento cantine iconiche selezionate da Forbes Italia che a livello mondiale emette le classifiche più autorevoli e influenti con cui, in ogni selezione speciale per settori, si evidenzia il successo in tutte le sue forme. L’ambito riconoscimento è stato ritirato da Ondine de La Feld (nella foto, al centro con Giulia Piscina giornalista di Forbes e Cristina Mercuri) amministratrice delegata dell’azienda, durante la cerimonia che si è svolta a Milano, nell’Hotel Principe di Savoia, per celebrare le più rinomate cantine e aziende vitivinicole italiane, realizzando un progetto annunciato al Vinitaly 2024, coordinato da Mercuri, candidata al Master of Wine, massimo riconoscimento enoico. "Tenuta di Tavignano – ha precisato Ondine de La Feld – è impegnata nella valorizzazione del Verdicchio come vitigno autoctono italiano e dei Castelli di Jesi quale terroir e territorio".

Gianfilippo Centanni