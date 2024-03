La Terra nata da Yin e Yang

Noi delle classi terze del Convitto abbiamo partecipato a una lezione sulla storia della Cina. Il direttore dell’Istituto Confucio, professor Giorgio Trentin, docente Unimc di lingue e letterature della Cina e dell’Asia sud-orientale, ci ha spiegato la storia di questo grande Paese. Ha iniziato parlandoci di come è nata l’umanità e il mondo, secondo la filosofia cinese. Tutto ha avuto inizio grazie a Nuwa e Fuxi, che erano degli dei nati dall’uovo primordiale. Invece la Terra e gli altri elementi primari si sono originati dalla teoria del Dao: la via, in cui Yin, cioè la Luna e figura femminile, e Yang, cioè il Sole e figura maschile hanno portato alla creazione della Terra. Con il tempo gli uomini hanno iniziato a costruire capanne, villaggi e mura difensive nel periodo del Neolitico.

Questo incontro, per noi che avevamo già studiato la Cina nelle lezioni di geografia, è stato un avvincente e interessante approfondimento, ma soprattutto un’opportunità per conoscere culture e radici diverse dalle nostre.

Michael Maraviglia, Ginevra Bibini

e Giorgia Sam Matta