La Terrazza dei Popoli cambia volto "Scacco a spacciatori e bivacchi"

di Chiara Gabrielli

Le venti rose bianche dedicate ai bambini ebrei risplendono al sole sul lato sud della Terrazza dei Popoli, dove si vedono i Sibillini: è qui che sono state risistemate, spostate di una manciata di metri, per fare spazio ai lavori di riqualificazione. Un intervento che servirà non solo a ripulire l’area, ma anche a potenziare la sicurezza della zona: "Dopo diverse segnalazioni di bivacchi e della presenza di persone poco raccomandabili, episodi di spaccio e situazioni comunque poco chiare – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Andrea Marchiori –, abbiamo deciso, d’accordo con la Questura, di buttare giù il muro dell’anfiteatro. In questo modo, avremo uno spazio completamente aperto e accogliente, molto più fruibile per la platea e soprattutto ben visibile dal lato dei giardini e degli ascensori. Sarà anche potenziata l’illuminazione".

L’intervento nasce dall’urgenza di fermare le infiltrazioni d’acqua nel parcheggio Centro Storico: "L’acqua entrava in particolare nei locali di servizio e spogliatoi dell’Apm nel parcheggio – precisa Marchiori –, per cui si procede con la rimozione dell’erba e quindi con l’impermeabilizzazione. Anche dal punto di vista estetico si vedrà un forte miglioramento". Tutto lo spiazzo sarà riqualificato: "Ripuliremo la zona e anche i muri saranno rimessi a posto e ritinteggiati – prosegue –, probabilmente sarà cancellato qualche murale, vediamo quali si potranno invece salvare". Pulizie anche ai giardini Diaz: "Sarà sistemata la cancellata – dice Marchiori – e nell’anello attorno ai giardini, per terra, metteremo una resina colorata con un cordolo per creare così il percorso pedonale e quello ciclistico. Non ci sarà il cordolo sul lato che affaccia sulla Terrazza dei Popoli, così da lasciare campo libero per l’eventuale passaggio di mezzi di emergenza". Nel dare il via ai lavori, però, il primo pensiero è stato per le venti piante di rose messe a dimora quattro anni fa in ricordo della Shoah, una per ogni bimbo ebreo trucidato nella scuola amburghese di Bullenhuser Damm nell’aprile 1945. "Questo spazio ci aiuterà a ricordare", aveva detto Lorenzo Marconi, presidente dell’Anpi, "un simbolo perché quanto accaduto non succeda più", aveva commentato l’allora vicesindaco Stefania Monteverde.

"Nel momento in cui abbiamo pianificato l’intervento – racconta Marchiori –, il primo pensiero è stato di salvaguardare l’esistente, non disperdendo un segno a cui i maceratesi tengono moltissimo. Così abbiamo chiesto all’impresa di sistemare prima di tutto il roseto, per poi dare il via ai lavori veri e propri". A ogni pianta è legato il nome di un bimbo ebreo. I lavori – eseguiti dalla ditta Area Delta di Ascoli, per un importo complessivo di circa 500mila euro – saranno completati entro la primavera: "In questo modo con la bella stagione lo spazio potrà essere utilizzato da tutti, sia la parte delle giostre che quella degli spettacoli. L’intervento è a costo zero per il Comune, dato che rientra nel Pnc, piano complementare del Pnrr".