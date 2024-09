La terza corsia è realtà: "Riaperto il doppio senso"

Tabella di marcia rispettata e da ieri pomeriggio la terza corsia lungo viale Pausula a Corridonia, vicino allo svincolo della superstrada, è entrata a pieno regime. Il traffico, nel tratto tra l’hotel Grassetti e la rotonda del "CorridoMnia", ha così iniziato a defluire come previsto dai tempi dettati a inizio giugno, che stabilivano come termine ultimo di fine lavori, il 12 settembre. "Rimangono giusto alcuni dettagli – ha illustrato il sindaco di Corridonia Giuliana Giampaoli –. Considerato il maltempo, manca da ultimare la segnaletica orizzontale, mentre lo spartitraffico era già stato posizionato con un giusto anticipo. L’importante è che sul fronte sicurezza ci siamo".

Negli ultimi due mesi il cantiere era andato avanti con ai fianchi la corsia centrale con senso unico, aperta in direzione Corridonia-Macerata. "Fondamentale era riaprire il doppio senso di marcia, considerando soprattutto l’avvio delle scuole – ha sottolineato il primo cittadino – e per lo scorrimento del traffico pesante. Siamo molto soddisfatti. Quest’estate è stata proibitiva a livello di temperature: di aver lavorato in quelle condizioni va dato merito a chi ha svolto l’opera, che è stato anche prudente riguardo ai sottoservizi. Quando si tratta di linee vecchie, si fa qualche difficoltà nella rilevazione e sono stati molto attenti – ha aggiunto –. Siamo arrivati di misura alla riapertura e sugli aspetti positivi possiamo dire che si è finalmente sbloccata un’opera attesa da oltre dieci anni dal Comune di Corridonia, a totale onere del Consorzio Eureka. In più, nel corso del tempo, il traffico sulla strada statale 77 si è notevolmente intensificato; quindi, quell’uscita di collegamento con Macerata aveva bisogno di essere mantenuta con un occhio al futuro, visto il raddoppio del ponte di Piediripa. Poi si eliminerà lo spartitraffico provvisorio fatto da new jersey, che ogni volta con vento o pioggia veniva spostato. Ora la segnaletica diventerà più sicura e visibile". Sarà ancora attiva le viabilità alternativa che negli ultimi mesi ha visto dirottato il traffico nel cuore della zona industriale. "Per precauzione sarà mantenuta – ha affermato Giampaoli – in attesa degli ultimi ritocchi. Non appena saremo sicuri che non si verificheranno imprevisti, sarà ripristinata la viabilità originaria".