La terza vita del calciatore Gomez "Dal barcone ai problemi al cuore, adesso posso tornare in campo"

di Lorenzo Monachesi

"Nei momenti più difficili mi sono ricordato di quando ero nel deserto senza cibo e acqua o di quando ho fatto la traversata in mare su una barca senza salvagente e senza che io sapessi nuotare". Il gambiano Francis Gomez, giocatore di 23 anni della Recanatese in serie C, pensa dal ritiro di Sefro a quando lo scorso anno i medici lo hanno fermato per problemi cardiaci. "Erano trascorsi quattro giorni dall’inizio della preparazione quando i medici mi hanno detto di fermarmi. Subito ho pensato che tutto si sarebbe risolto nel giro di pochi giorni, invece il via libera mi è arrivato un anno dopo". Lo scorso anno il ragazzo è stato tesserato dalla Recanatese che gli è sempre stata vicina, ma non sono mancati i momenti bui. "Ci sono stati giorni tristi, quando ero solo ho pianto e ho temuto per il futuro, ma in appartamento c’erano i compagni che non mi hanno fatto sentire solo". L’altro giorno la bella notizia. "Ho pianto di gioia quando mi è stato detto che avrei potuto iniziare ad allenarmi". A 16 anni Gomez riempie la valigia di speranze, di sogni e parte dal Gambia. "I miei non volevano, ma un giorno mi sono svegliato e sono andato via da solo perché inseguivo il sogno di diventare calciatore. Ricordo quando ero in Niger e ho chiamato a casa perché non avevo più soldi. Ci sono voluti sette mesi per arrivare dal Gambia in Italia, sono passato in Niger, per 4-5 giorni ho attraversato il deserto, sono stato in Libia dove mi hanno imprigionato. Una volta uscito sono riuscito a imbarcarmi e sono sbarcato in Sardegna". Da giovanissimo ha vissuto tante situazioni difficili e pericolose. "È quello che ho pensato nell’anno lontano dai campi di calcio, mi ripetevo di stare in Italia dove la medicina è all’avanguardia, mi sono ricordato di quando ero in prigione in Libia dove si mangiava solo la sera o di quando ero in mezzo al mare e io non so nuotare". Sono stati quei ricordi a dargli forza, ma non è stato facile vedere gli altri allenarsi e giocare. "Quello è stato durissimo". Ma la vita lo aveva già forgiato attraverso esperienze durissime. "Mi hanno insegnato a essere ancora più forte, a non arrendermi". E dall’altro ieri finalmente Gomez è tornato in campo. "Il calcio è felicità, vuol dire amicizia e famiglia perché grazie al football non mi sono mai sentito solo nonostante la lontananza da casa". Il giocatore ricorda quando era a Rieti. "Lì c’è un centro emigranti dove era ospite un amico che giocava in Eccellenza, mi ha detto di provare e l’anno dopo ero un giocatore del Valle del Tevere". Ora vive a Recanati. "È casa mia, conosco tutti e mi trattano come un figlio". E adesso Gomez non vede l’ora di voltare pagina e debuttare nei professionisti. "È un sogno che s’avvera e mi farò trovare pronto".