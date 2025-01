La tesi di Calvani donata al Cnsl

Un prezioso contributo alla conoscenza di Monaldo Leopardi è stato donato da Stefano Gregori al Centro nazionale di studi leopardiani: si tratta della tesi di laurea di sua zia, Zoe Calvani, discussa nell’anno accademico 1931/1932. Questo lavoro rappresenta un contributo significativo alla conoscenza della figura complessa e affascinante di Monaldo Leopardi, padre del poeta Giacomo Leopardi e intellettuale di rilievo del suo tempo. La tesi, ora custodita nella biblioteca del Cnsl, testimonia un precoce interesse per Monaldo Leopardi, considerato oggi non solo nel ruolo di genitore del poeta, ma anche per la sua autonomia intellettuale, le sue opere e il suo impegno culturale. "Questa donazione aggiunge un tassello prezioso al nostro fondo bibliografico, che conta circa 30mila risorse tra libri, manoscritti, articoli e oltre 400 tesi di laurea e dottorato – sottolinea il presidente del Cnsl Fabio Corvatta –. Siamo grati a Stefano Gregori per aver scelto il nostro Centro come custode di questo lavoro, che contribuirà a stimolare nuove ricerche e riflessioni sulla figura di Monaldo". Nata il 27 settembre 1908, Zoe Calvani ha frequentato il collegio a Gubbio fino alle superiori e successivamente si è trasferita a Roma, dove ha conseguito la laurea in lettere e filosofia, intraprendendo poi la carriera di insegnante al liceo classico di Firenze. La donazione di Stefano Gregori arricchisce non solo il patrimonio culturale del Centro, ma rappresenta anche un tributo alla lungimiranza e al valore della zia, una donna di profonda sensibilità intellettuale. Il documento è già disponibile per studiosi e appassionati.

Antonio Tubaldi