La testimonianza dei missionari in Africa e Palestina

La Parrocchia "Cristo Redentore" Recanati per la Giornata Missionaria Mondiale, grazie all’Azione Cattolica Recanati e del Sermirr (Servizio Missionario Redentore Recanati), organizza sabato alle 15 la presentazione del libro "Attenzione… alla mia disattenzione" di Sr. Jeanne d’Arc Kamikazi. Dialogano con l’autrice l’assessore ai Servizi Sociali Paola Nicolini (nella foto) e l’insegnante Francesca Senigagliesi. Domenica mattina, durante la celebrazione della messa delle 11, ci saranno alcune testimonianze dei missionari maceratesi, a seguire un pranzo di solidarietà al ristorante dei Cappuccini a Recanati. L’Onlus Sermirr opera da circa 25 anni nell’ambito della parrocchia, in particolare con progetti di adozioni a distanza di bambini dell’India, Africa (Uganda e Burundi), Sud America (Brasile ed Ecuador) e Palestina (Betlemme). In questi paesi, raccogliendo oltre due milioni di euro grazie ai suoi 10.000 benefattori, è impegnata nella costruzione di pozzi, case-orfanatrofio e per studenti, scuole con laboratori aiutando nella nascita di cooperative di giovani dediti agli allevamenti e alle colture agricole.