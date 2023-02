In occasione della Giornata del ricordo, il Comune di Corridonia e l’Ipsia ’Corridoni’ dedicano un momento per ricordare i tragici eventi che si sono verificati a partire dalla fine della seconda guerra mondiale e nel decennio successivo. Alle ore 9.15 di oggi incontro in cui interverranno, oltre al sindaco Giuliana Giampaoli e al dirigente scolastico Gianni Mastrocola, il presidente Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (Anvgd) Marche sud, Orazio Zanetti Monterubbianesi, Ettore Pelati, dottore in Lettere e Storia, e Livilla Sivocci, esule da Pola, che porterà la sua testimonianza.