La tomba di Beniamino Gigli sarà recuperata

Sarà la nuova amministrazione ad accollarsi le spese per il recupero della tomba di Beniamino Gigli, le cui pareti esterne in poco meno di sei anni sono tornate a ricoprirsi di nero. È l’impegno che il consigliere comunale Pierluca Trucchia, delegato all’organizzazione degli eventi lirici, si è preso in occasione della celebrazione dell’anniversario della nascita del tenore, che cade il 20 marzo prossimo, a distanza di 135 anni dal 1890.

La tomba fu restaurata nel 2018 dall’amministrazione Fiordomo, con l’eliminazione delle infiltrazioni d’acqua che ne avevano danneggiato la struttura e i dipinti interni a tempera a secco del maestro recanatese Arturo Politi, su cartoni del maestro Biagio Biagetti. Il restauro venne condotto da Simone Settembri, restauratore delle stanze di Raffaello ai Musei vaticani. L’operazione, promossa dal Comune, è stata finanziata grazie all’Art bonus cui hanno aderito aziende, cittadini, associazioni legate alla figura di Gigli e gli stessi familiari. Importante anche l’intervento della Regione Marche.

C’è grande delusione, oggi, per il fatto che un simile lavoro possa aver resistito così poco all’azione del tempo. Comunque bisogna intervenire al più presto per dare anche maggior valore e dignità all’evento in programma venerdì 21 marzo quando, alle 20,45, nell’aula magna del palazzo comunale di Recanati si svolgerà il Memorial Gigli.

Alla manifestazione quest’anno si aggiunge, su iniziativa delle associazioni Beniamino Gigli e Controvento, il Premio Beniamino Gigli alla memoria, un riconoscimento destinato a celebrare artisti del passato che hanno contribuito a rendere grande l’opera lirica, proprio come fece Gigli nel corso della sua straordinaria carriera. Per questa prima edizione, il premio sarà conferito al maestro Gianandrea Gavazzeni, indimenticabile direttore d’orchestra che ha lasciato un segno indelebile nel mondo dell’opera. Gavazzeni ebbe l’onore di dirigere Beniamino Gigli in un’iconica rappresentazione dell’Elisir d’Amore, andata in scena il 17 gennaio 1953 nel teatro San Carlo di Napoli. In quell’occasione, Gigli vestiva i panni di Nemorino, affiancato da sua figlia Rina Gigli nel ruolo di Adina. A ritirare il premio in memoria di Gavazzeni sarà il celebre soprano Denia Mazzola, che fu sua moglie dal 1991 fino alla morte del maestro nel 1996. Sarà proprio lei l’ospite d’onore del concerto, realizzato con la collaborazione degli artisti della sua associazione Ab Harmoniae. La manifestazione può contare anche sul patrocinio della Regione e della Provincia di Macerata, oltre che dell’Ente nazionale attività culturali e dei Soroptimist International Club di Ancona, Macerata, Milano La Scala e Pescara.

Antonio Tubaldi