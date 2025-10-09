La Torre contro la giunta: "Non ascolta, mi fermo qui"

"Non mi ricandiderò per le elezioni dei comitati di quartiere. Troppe richieste che ho presentato da presidente di Montarice non sono state ascoltate dall’amministrazione Michelini: non sono stati risolti i problemi nel parcheggio della palestra di via Bronzini e nemmeno quelli in via delle Ville. Si tratta di un atteggiamento irrispettoso e inqualificabile". Sono state queste le parole al vetriolo scritte sui social da Pasquale La Torre, presidente uscente del comitato di quartiere Montarice a Porto Recanati, che si è detto fortemente insoddisfatto della giunta del sindaco Andrea Michelini. Per questo non intende proseguire con un secondo mandato, tanto che non si candiderà alle elezioni dei comitati di quartiere, in programma il 26 ottobre. "È una scelta meditata, maturata dopo anni di impegno concreto e spirito di servizio – afferma La Torre –, ma resa inevitabile dalla mancanza di ascolto e di sensibilità istituzionale da parte dell’amministrazione comunale nei confronti delle istanze del quartiere. Negli ultimi tempi sono state molte le segnalazioni e le sollecitazioni avanzate. Tuttavia, la risposta, o meglio l’assenza di essa, è sempre stata la stessa: indifferenza e non curanza. Nel corso degli anni, ho presentato numerose richieste e petizioni firmate dai residenti su problematiche reali, senza che vi fosse alcuna risposta o riscontro concreto".

La Torre si toglie poi un sassolino dalla scarpa. "Durante una recente riunione in Comune – aggiunge nuovamente –, ho espresso la mia opinione circa le numerose e mancate ricandidature da parte di ex componenti dei comitati di quartiere, evidenziando come siano da ricondurre alla scarsa considerazione e alla totale assenza di dialogo con l’amministrazione. La risposta ricevuta ‘abbiamo già le candidature’, appare emblematica di un atteggiamento di chiusura e autocompiacimento che svuota di significato l’idea stessa di partecipazione democratica".

Malgrado ciò, conclude La Torre, "alcune piccole ma significative iniziative sono state portate a compimento nel corso del mio mandato, tra cui la sostituzione dei giochi e delle panchine nel parco Bronzini e l’allargamento del marciapiede in via delle Ville, intervento fondamentale per la sicurezza dei pedoni".