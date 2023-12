La Torre: "Percorso ciclopedonale nella natura"

Passa ora al contrattacco Pasquale La Torre, presidente del comitato di quartiere Montarice, che nei giorni scorsi aveva minacciato di rassegnare le dimissioni come segno di protesta contro l’amministrazione comunale di Porto Recanati. Ieri mattina, in municipio, ha protocollato un documento per chiedere di costruire un percorso ciclopedonale da tre chilometri con anfiteatro e bar, in modo da collegare la parte alta del quartiere con il centro urbano.

"Il comitato Montarice – si legge nell’atto presentato da La Torre – propone un progetto per la realizzazione di un percorso ciclopedonale. Questo partirebbe congiungendosi con l’attuale biciplan e salirebbe verso Montarice alta, fino a raggiungere la zona dell’ex campo da tennis dove realizzare un anfiteatro, avendo come sfondo il panorama collinare. Si tenga presente che il percorso è al di fuori del traffico cittadino, quindi totalmente immerso nella natura. Lungo il percorso – aggiunge La Torre – si potrebbero installare delle attrezzature ginniche per fare stretching o potenziamento muscolare per anziani, dei punti per la riparazione di bici e un chiosco bar per potersi godere una pausa, soprattutto d’estate". Sempre il presidente La Torre, sottolinea: "In questo modo si collegherebbe alla città, attraverso un percorso di benessere, un quartiere che oggi viene visto come periferico. Si svilupperebbe un percorso virtuoso del bello – osserva ancora –, dello star bene in salute. Si potrebbe illuminare il percorso con un’illuminazione bassa, a un metro da terra, per godersi passeggiate notturne e raggiungere l’anfiteatro dove organizzare cineforum, teatro, spettacoli e rassegne di astronomia all’aperto. Un esempio concreto è il collegamento di Civitanova bassa con Civitanova alta, che sono collegate esattamente come questa proposta. Montarice alta si rivaluterebbe molto, anche economicamente".