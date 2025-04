La tragedia del fortunale rivive nella pinacoteca

Buon successo di pubblico sabato pomeriggio alla pinacoteca Moroni di Porto Recanati, dove è andata in scena la conferenza "90 anni fa il Furtunale", organizzata dall’amministrazione comunale e dal Centro studi portorecanatesi per ricordare la tragedia che avvenne in mare il 29 marzo del 1935.

Davanti ai tanti presenti, Giuseppe Perfetti (presidente del Centro studi portorecanatesi) e Carlo Vitali hanno ricordato quella terribile tempesta che quasi cento anni fa imperversò nel medio Adriatico e flagellò le coste marchigiana e abruzzese, causando danni e mietendo complessivamente 110 vittime tra pescatori e marinai, compresi i cinque concittadini Giuseppe Cionfrini, Francesco Borini, Nazareno Giri, Pasquale Palestrini e Antonio Palestrini.

Infatti il Furtunale del’35 fu una tempesta improvvisa che si scatenò di notte e sorprese in mare la flotta portorecanatese, composta da circa cinquanta lancette, portando a tragiche conseguenze.

Un fatto che segnò profondamente la comunità locale, perché oltre ai cinque morti si contarono decine e decine di feriti più o meno gravi e l’episodio non è mai stato dimenticato. A intervenire durante l’incontro sono stati anche il sindaco Andrea Michelini e la senatrice Elena Leonardi.