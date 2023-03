La tragedia della famiglia Canullo "Casa trovata dall’operatore del 118"

di Paola Pagnanelli

Non vuole rilasciare dichiarazioni il vice sindaco Francesca D’Alessandro, in merito alla dolorosa vicenda della famiglia Canullo. "Ho già detto tutto quello che dovevo a suo tempo, non c’è altro da aggiungere", risponde. Il caso di Eros Canullo, di sua moglie Maria Angela Moretti e del figlio Alessandro era stato segnalato proprio ai servizi sociali del Comune. Nella villa di Borgo Santa Croce, dietro alla pizzeria Officina, nel 2021, si era creata una situazione molto complessa. La famiglia si era isolata sempre di più, in seguito all’incidente che aveva reso invalido Alessandro. I genitori si erano sempre occupati di lui. Ma quella primavera la mamma, 76enne, aveva avuto un ictus in seguito al quale era rimasta bloccata al letto. Così, tutta la gestione della casa e di quelle tre persone era ricaduta su Eros Canullo, che aveva 80 anni. Sebbene la famiglia avesse tutti i mezzi economici per permettersi aiuti in casa, avevano preferito continuare a fare da soli. Solo di tanto in tanto il padre doveva chiamare la Croce Verde, perché il figlio cadeva e lui non riusciva a rialzarlo. In quelle occasioni, era emersa la difficoltà che stavano affrontando. Ed era emersa anche grazie a un amico dei Canullo, che aveva capito come un piccolo incidente avrebbe potuto mandare in tilt un menage tanto precario. Per questo era andato in Comune e aveva sottoposto il caso al vice sindaco D’Alessandro, assessore ai servizi sociali. E l’assessore aveva subito girato la segnalazione al personale. Quando, il 6 settembre, furono trovati i corpi dei tre congiunti, ormai in stato di decomposizione avanzato, venne fuori che il caso era stato segnalato. E il vice sindaco annunciò un’indagine interna per capire cosa fosse successo. Dell’esito di quella indagine non si è saputo più nulla, quando invece avrebbe potuto essere utile capire se qualcosa non avesse funzionato, e cosa, per migliorarlo ed evitare altri casi analoghi in futuro.

È invece ormai alle battute conclusive l’inchiesta della procura, dopo che il sostituto procuratore Stefania Ciccioli ha convocato i tre indagati per omicidio colposo: dalle registrazioni della centrale del 118, è emerso che il 29 giugno 2021 Alessandro Canullo telefonò per chiedere aiuto. Il medico mandato sul posto dal 118 non ha voluto rispondere alle domande, in attesa di conoscere meglio gli atti dell’inchiesta. L’agente della Volante ha spiegato di essere stato coinvolto dal 118 nell’intervento, senza però sapere molto della chiamata ricevuta. Quanto all’operatore del 118, sarebbe stato proprio lui a individuare la casa da cui era partita la telefonata e a indirizzare alla villa i soccorritori. In base anche a quanto dichiarato dai tre indagati, difesi dagli avvocati Giorgio Di Tomassi, Gabriele Cofanelli e Paolo Rossi, la procura deciderà se e chi accusare formalmente per la morte di quelle tre persone.