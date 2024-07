La tragedia della Marmolada. Film e riflessioni con il Cai

Oggi alle 21 verrà proiettato al Multiplex 2000 il documentario "Marmolada 03.07.2022" a due anni esatti dal crollo che, lungo i pendii della Marmolada - da Punta Penia al Fedaia - ha spazzato via undici persone. Scritto e diretto da Giorgia Lorenzato e Manuel Zarpellon, prodotto da Cineblend srl, il docufilm ripercorre, insieme con i protagonisti, l’evolversi dei soccorsi e dei recuperi. La serata è promossa dalla sezione maceratese del Club Alpino Italiano per tutti i cittadini, i soci e il coordinamento di protezione civile della provincia. "Marmolada 03.07.2022" fonde interviste, materiale inedito e nuove riprese in un unico linguaggio narrativo sull’impotenza dell’uomo di fronte alla forza degli eventi naturali. L’attenzione è focalizzata sui soccorritori che hanno raccolto 38 testimonianze da cui emergono l’enorme rischio per recuperare le vittime e il grande coinvolgimento umano. Vincitore del premio Cinema Veneto - Leone di Vetro, il film è in selezione alla 72a edizione del Trento Film Festival.

A distanza di 24 mesi da quell’evento che fa riflettere sulla condizione di certezza umana di fronte a ciò che si crede eterno, il Cai Macerata vuole porre l’attenzione sui cambiamenti climatici e le sue conseguenze. Stasera, dopo la proiezione, verrà presentata la struttura organizzativa del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) che quest’anno compie 70 anni dalla fondazione. "Lo faremo – spiega Mario Bettucci (nella foto), presidente del Cai sezione di Macerata da marzo – attraverso le competenze e testimonianze di due soci: Andrea Antinori, geologo e operatore nazionale Tutela Ambiente Montano e Francesco Gargano, capo stazione del Cnsas per la sezione Cai di Macerata".

"È obiettivo principale del Cai - continua - essere strumento formativo per conoscere a fondo e saper affrontare la montagna, consapevoli e consci che la sicurezza in ambiente montano è sempre legata alle adeguate condizioni fisiche, di abbigliamento e di conoscenza del territorio. Verso questi obiettivi la sezione Cai di Macerata propone annualmente corsi di avvicinamento all’ambiente montano, con escursioni e ciclo-escursioni, corsi di arrampicata, di scialpinismo, di ferrate". Il costo del biglietto per la serata è di 3,50 euro.

Paola Olmi