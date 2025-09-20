La tragedia della piccola Rebecca. Due città nel dolore per l’ultimo saluto. Il papà indagato per omicidio stradale

Un velo di dolore e incredulità avvolge le città di Loreto e Recanati. La notizia della morte della piccola Rebecca Scipioni, di appena un anno, ha scosso profondamente le due comunità dove vivono i nonni e da dove i genitori, Emanuele e Ilaria, sono originari. Una tragedia che lascia senza parole e che, in queste ore, stringe in un unico abbraccio parenti, amici e semplici conoscenti. Rebecca era stata ricoverata d’urgenza a Torrette dopo l’incidente avvenuto sabato scorso a Recanati. Nonostante le cure e la speranza che aveva accompagnato ogni giornata, il suo cuoricino ha smesso di battere martedì scorso.

Da allora, a Loreto e Recanati, non si parla d’altro: una giovane famiglia, che ultimamente si era trasferita a Rimini per lavoro, ma che tornava spesso nel fine settimana per ritrovare gli affetti più cari, è stata improvvisamente segnata da un dolore impossibile da immaginare. Il gruppo di preghiera, che si riunisce mensilmente dai frati Cappuccini di Recanati, aveva accompagnato con trepidazione i giorni di agonia della bambina e ieri le invocazioni si sono trasformate in un silenzio carico di lacrime. L’intera comunità si raccoglie attorno ai genitori e alla sorellina Bianca che ora affrontano una perdita insostenibile.

Intanto, restano da chiarire le circostanze dell’incidente. In un primo momento si era ipotizzato il coinvolgimento di un secondo veicolo, ma i rilievi dei carabinieri della stazione di Morrovalle, che erano intervenuti sul posto, hanno escluso collisioni dirette. Rimane un interrogativo importante: la bambina si trovava regolarmente assicurata al seggiolino o era in braccio alla madre? Su questo e su altri aspetti saranno i genitori della bambina, non appena saranno sentiti dai carabinieri, a chiarire ciò che è realmente accaduto. Sarà la procura di Macerata a cercare di fare piena luce, avendo aperto con il sostituto procuratore Francesco Carusi un fascicolo per omicidio stradale a carico del padre, che quel sabato pomeriggio si trovava alla guida della sua auto: un atto dovuto, per permettere approfondimenti e ricostruzioni precise.

I funerali della piccola saranno celebrati questa mattina alle 10, nella chiesa di Sant’Anna a Loreto Stazione: il piccolo feretro partirà alle 9.15 dall’ospedale di Torrette. L’ultimo saluto a Rebecca sarà un momento di dolore condiviso, ma anche di vicinanza e sostegno per una famiglia che oggi ha bisogno di sentire l’affetto di tutti. Loreto e Recanati piangono insieme: una comunità intera è rimasta ferita, ma si stringe attorno a chi ha perso troppo presto una bambina che resterà per sempre nel cuore di chi l’ha conosciuta e amata.