Macerata
CronacaLa tragedia della piccola Rebecca. Due città nel dolore per l’ultimo saluto. Il papà indagato per omicidio stradale
20 set 2025
ASTERIO TUBALDI
Cronaca
La tragedia della piccola Rebecca. Due città nel dolore per l’ultimo saluto. Il papà indagato per omicidio stradale

Oggi il funerale della bimba loretana di un anno morta dopo un incidente a Recanati: aperto un fascicolo

Un velo di dolore e incredulità avvolge le città di Loreto e Recanati. La notizia della morte della piccola Rebecca Scipioni, di appena un anno, ha scosso profondamente le due comunità dove vivono i nonni e da dove i genitori, Emanuele e Ilaria, sono originari. Una tragedia che lascia senza parole e che, in queste ore, stringe in un unico abbraccio parenti, amici e semplici conoscenti. Rebecca era stata ricoverata d’urgenza a Torrette dopo l’incidente avvenuto sabato scorso a Recanati. Nonostante le cure e la speranza che aveva accompagnato ogni giornata, il suo cuoricino ha smesso di battere martedì scorso.

Da allora, a Loreto e Recanati, non si parla d’altro: una giovane famiglia, che ultimamente si era trasferita a Rimini per lavoro, ma che tornava spesso nel fine settimana per ritrovare gli affetti più cari, è stata improvvisamente segnata da un dolore impossibile da immaginare. Il gruppo di preghiera, che si riunisce mensilmente dai frati Cappuccini di Recanati, aveva accompagnato con trepidazione i giorni di agonia della bambina e ieri le invocazioni si sono trasformate in un silenzio carico di lacrime. L’intera comunità si raccoglie attorno ai genitori e alla sorellina Bianca che ora affrontano una perdita insostenibile.

Intanto, restano da chiarire le circostanze dell’incidente. In un primo momento si era ipotizzato il coinvolgimento di un secondo veicolo, ma i rilievi dei carabinieri della stazione di Morrovalle, che erano intervenuti sul posto, hanno escluso collisioni dirette. Rimane un interrogativo importante: la bambina si trovava regolarmente assicurata al seggiolino o era in braccio alla madre? Su questo e su altri aspetti saranno i genitori della bambina, non appena saranno sentiti dai carabinieri, a chiarire ciò che è realmente accaduto. Sarà la procura di Macerata a cercare di fare piena luce, avendo aperto con il sostituto procuratore Francesco Carusi un fascicolo per omicidio stradale a carico del padre, che quel sabato pomeriggio si trovava alla guida della sua auto: un atto dovuto, per permettere approfondimenti e ricostruzioni precise.

I funerali della piccola saranno celebrati questa mattina alle 10, nella chiesa di Sant’Anna a Loreto Stazione: il piccolo feretro partirà alle 9.15 dall’ospedale di Torrette. L’ultimo saluto a Rebecca sarà un momento di dolore condiviso, ma anche di vicinanza e sostegno per una famiglia che oggi ha bisogno di sentire l’affetto di tutti. Loreto e Recanati piangono insieme: una comunità intera è rimasta ferita, ma si stringe attorno a chi ha perso troppo presto una bambina che resterà per sempre nel cuore di chi l’ha conosciuta e amata.

