La tragedia dell’umano. Preziosi incarna "Re Lear"

Domani e dopodomani alle 21 appuntamento al teatro Lauro Rossi con "Aspettando Re Lear" di Tommaso Mattei, con Alessandro Preziosi che firma anche la regia. Lo spettacolo, nel cartellone della stagione teatrale promossa dal Comune con l’Amat e con il contributo della Regione Marche e del MiC, si concentra sul momento chiave dell’intera tragedia rappresentato dalla tempesta che colpisce il re mentre vaga nella landa desolata per allontanarsi dal disastro combinato con le amate figlie. Accompagnato dal conte di Kent e dal fedele Fool, assiste inerme allo sconvolgimento dell’ordine naturale. Lear ama solo se stesso e la mancanza d’amore che l’ha indotto alla follia. Ma durante la tempesta subisce una metamorfosi divenendo umile.

La tempesta si presenta come il culmine del caos a cui alla fine deve arrendersi tornando uomo tra gli uomini, debole, amareggiato, stanco, ma finalmente spoglio di quella corona che lo ha condotto alla distruzione. Re Lear è una tragedia riconosciuta da sempre come una perfetta rappresentazione dell’umana condizione: in essa si assiste al disintegrarsi di due sistemi di valori, quello medievale e quello rinascimentale, mentre il re è l’incarnazione del patriarca, del monarca e della gloria dell’era europea. Completano il cast dello spettacolo (prodotto da Pato, Teatro Stabile del Veneto Teatro Nazionale, Teatro della Toscana) Arianna Primavera, Roberto Manzi e Valerio Ameli. Le opere in scena sono di Michelangelo Pistoletto, le musiche di Giacomo Vezzani. Informazioni al numero 0733.230735, biglietti disponibili su circuito Amat / Vivaticket.