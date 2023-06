"La transizione ecologica parta dal locale"

di Edoardo Gregori

Un premio Nobel chiude la rassegna "Civitanova verso la transizione ecologica". Si è conclusa al ristorante Vitanova di Civitanova, con l’intervento del premio Nobel alternativo per l’ambiente, Rossano Ercolini, la serie di incontri dal titolo: “Civitanova verso la transizione ecologica”, una rassegna ideata e voluta dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione ’Marche Rifiuti Zero’. Nei sette incontri, in cui sono stati coinvolti diversi studenti di tutti gli istituti scolastici della città oltre che a più di 30 tecnici del settore, si è discusso di idee e progetti che possano coniugare crescita economica e sostenibilità ambientale. "Questo tavolo di confronto è stato uno spazio aperto – ha commentato l’assessore Roberta Belletti che ha moderato l’incontro – dove ognuno, a prescindere dalla propria parte politica, ha potuto presentare proposte e approfondimenti. Si è parlato molto e l’amministrazione comunale ha già iniziato a lavorare ad alcune idee emerse durante questa serie di incontri".

Dopo l’introduzione è stato il momento dell’intervento di Ercolini, presidente di Zero Waste Europe e vincitore del premio Nobel alternativo per l’ambiente nel 2013. "Il comune che mi ospita è uno dei 330 comuni italiani che ha accolto la sfida di Zero Waste e per questo è un piacere essere qui", esordisce Ercolini che, analizzando i concetti di industria 4.0 e di economia circolare, ha proseguito il proprio intervento illustrando l’importanza delle piccole azioni quotidiane e del loro impatto sulla sostenibilità economica mondiale. "Bisogna alzare la testa e guardare l’orizzonte entro il quale le nostre azioni, pur piccole, si vanno a connettere. Ad esempio, invece di mischiare tutti gli scarti producendo rifiuti basterebbe separare i flussi organizzando un sistema di raccolta capillare affinché non si ottenga più spazzatura ma bensì preziosissime materie prime di cui l’Europa ha estrema pecunia. Se vogliamo aiutare l’economia dobbiamo riconoscere che nel cassonetto abbiamo la nostra miniera urbana. Proprio a questo proposito la politica che può salvarci è quella locale dove non ci deve essere spazio per faziosità o divisioni perché da questa battaglia si vince o si perde tutti insieme".

Concluso l’intervento di Ercolini è stato anche il momento di Franco Ferroni dell’ufficio sostenibilità WWF Italia e portavoce della Coalizione #CambiamoAgricoltura, che ha approfondito la tematica della transizione ecologica dei sistemi agroalimentari.

Al termine delle due esposizioni ampio spazio è stato dato alle domande e alle considerazioni del pubblico, in cui presenziava anche l’ex presidente della provincia di Macerata Giulio Silenzi. L’assessore Belletti ha poi annunciato la consegna dell’attestato di ambasciatore della transizione ecologica 2023 al Liceo “Da Vinci” di Civitanova e per l’impegno profuso nel diffondere il messaggio della transizione ecologica, come i progetti avviati nelle ultime settimane di cui abbiamo scritto nella pagina precedente.