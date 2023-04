La transizione ecologica sui banchi del liceo Da Vinci

Tutti insieme verso la transizione ecologica. Ieri mattina, al liceo Da Vinci, istituzioni, addetti ai lavori e studenti hanno inaugurato il nuovo percorso, voluto dall’assessore Roberta Belletti, in collaborazione con l’associazione Marche Rifiuti Zero, per proiettare Civitanova verso un futuro sempre più sostenibile. "Oggi apriamo un tavolo di lavoro permanente per la transizione ecologica – ha detto la Belletti – e per stimolare la nostra capacità di fornire adeguate risposte e avviare un percorso formativo. Ciò attraverso un costante lavoro di squadra tra cittadini e istituzioni, imprese, scuola, università e ricerca". E’ intervenuto Stefano Aguzzi, assessore regionale all’Ambiente: "Non dobbiamo solo mitigare gli effetti, dobbiamo invertire la rotta: meno condizionatori, auto e telefonini, raccogliere l’acqua, zero consumo di suolo. Non basta la scogliera per arginare il mare". Presenti anche gli alunni e gli insegnanti del liceo Da Vinci e della scuola media Annibal Caro, Marco Revel per l’Università Politecnica delle Marche, l’assessore Barbara Capponi, il vice presidente di Confindustria Macerata Marco Ragni, Giorgio Menichelli della Camera di commercio delle Marche, il rettore Università di Camerino Claudio Pettinari.