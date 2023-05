La transizione energetica in un incontro del Banco Marchigiano

La transizione energetica sarà nel prossimo futuro la leva principale per affrontare la crisi climatica e anche l’aumento insostenibile dei costi dell’energia per le imprese e le famiglie. E proprio su questi temi si parlerà oggi, alle 17.30, in un incontro organizzato nella sala conferenze del Banco Marchigiano, in via Nettuno 29 a Civitanova. Il relatore sarà Leonardo Setti, docente dell’Università di Bologna e presidente dell’associazione "Centro per le Comunità Solari".

In tutto ciò, parlerà pure della sua esperienza, fornendo tutte le informazioni necessarie a far nascere anche nella nostra città una "Comunità Solare Locale". "Il nostro Paese – spiegano gli organizzatori in una nota – dovrà affrontare una grande trasformazione per passare da un sistema elettrico concentrato sulle grandi centrali che usano combustibili fossili a un sistema diffuso nel territorio, fatto da una moltitudine di piccole centrali collegate tra loro, capaci di sfruttare l’energia del sole. Il Gruppo di Acquisto Solidale ‘Gas Gaia’ e il Banco Marchigiano, due diverse realtà impegnate nel sociale, ritengono importante che su questo tema anche i cittadini, le imprese e l’associazionismo promuovano iniziative per un uso responsabile e innovativo dell’energia. Molti parlano delle ‘Comunità energetiche’, ma pochi sanno che esistono già e operano da circa 10 anni".