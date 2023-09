La Traviata del Mof presentata agli appassionati cinesi

La Traviata dello Sferisterio arriva in Cina. Con un video della messa in scena dell’opera di Verdi nell’allestimento di Josef Svoboda, il Rotary club ha portato il Macerata Opera Festival a Shenyang, città commerciale nel nord-est del paese, dove un pubblico selezionato ne ha visto la proiezione su un grande schermo di 28 metri quadrati. "Al Conrad Hilton Hotel, che ha ospitato la serata di gala organizzata dal Rotary Club di Shenyang, è stata anche proiettata la docu-clip dedicata alla storia dell’allestimento della ’Traviata degli specchi’, realizzata durante il Mof di quest’anno da Alia Simoncini. Nel video sono riportate le testimonianze di chi ha ha lavorato a questo allestimento sin dal primo anno, come nel caso di Federico Rossi - capomacchinista dello Sferisterio da più di quarant’anni - e Mauro De Santis, direttore di produzione e di palcoscenico del festival, che ha più volte proposto l’opera. L’allestimento ideato nel 1992 dallo scenografo Josef Svoboda ha il suo punto di forza in una grande parete specchiante, soluzione da tutti ritenuta geniale sia dal punto di vista tecnico che drammaturgico, tanto da ottenere il premio Abbiati della critica musicale italiana e il titolo ormai comune di ’Traviata degli specchi’. Il regista Henning Brockhaus, anche dopo la morte di Svoboda, ha rimontato lo spettacolo altre 40 volte: da Pechino a Seoul, da Nagoya a Melbourne e Baltimora, oltre che in moltissimi teatri italiani.