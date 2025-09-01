La truffa ai danni di una 91enne . Gonfiano gli assegni per la spesa, negozianti intascano 17.500 euro

I carabinieri della stazione di Recanati hanno denunciato due persone, un uomo e una donna residenti in città, accusati di aver truffato una 91enne del posto per una somma complessiva di circa 17.500 euro. Secondo quanto emerso dalle indagini, i due indagati – riconducibili alla gestione di un esercizio commerciale del centro storico – avrebbero conquistato la fiducia dell’anziana cliente, che per praticità era solita pagare gli acquisti rilasciando assegni firmati ma non compilati in ogni parte. L’accordo implicito era che i titolari indicassero l’importo corrispondente alla spesa, ma con il tempo la donna si è ritrovata vittima di un raggiro. Gli assegni, infatti, sarebbero stati compilati con importi molto più alti rispetto al dovuto e incassati indicando come beneficiario il titolare dell’attività commerciale o un familiare. In questo modo, nell’arco di alcuni mesi, gli indagati sarebbero riusciti a intascare somme rilevanti senza destare sospetti immediati. Il sistema è stato smascherato quando la 91enne, controllando il proprio conto bancario, ha notato movimenti anomali e si è rivolta ai carabinieri. Da lì sono partite le verifiche: i militari hanno acquisito copia degli assegni dall’istituto di credito, analizzandone le scritture e ricostruendo la catena di incassi. È stato così possibile risalire con certezza a chi aveva compilato i titoli e beneficiato delle somme. Il tenente Davide Ferrara, comandante interinale della Compagnia di Civitanova, ha confermato che le indagini hanno permesso di identificare i due responsabili. La denuncia è stata trasmessa all’autorità giudiziaria. L’Arma coglie l’occasione per rinnovare l’invito alla massima prudenza.