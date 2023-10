La truffa dei conti correnti: "Raggirati diversi anziani"

I carabinieri tornano nelle parrocchie, per sensibilizzare ancora i cittadini, e in particolar modo i soggetti più fragili, contro i trucchi sempre nuovi e subdoli usati dai malintenzionati. Si parte oggi pomeriggio dalla chiesa della Santa Madre di Dio, dietro al tribunale, dove alla messa delle 18.30 sarà presente anche il maresciallo Andrea Petroselli, comandante della stazione dei carabinieri di Macerata. Purtroppo, infatti, il fenomeno delle truffe non conosce tregua, facendo ancora troppe vittime. "L’ultima frontiera – spiegano le forze dell’ordine – sono i raggiri con i conti online bancari o postali. È capitato in diversi casi che una persona venga chiamata al telefono da un falso impiegato, con la scusa che gli accessi al conto siano limitati e prossimi alla scadenza. Spesso aggiungono pure il pericolo che la pensione non possa essere accreditata o utilizzata, per questa fantomatica limitazione nell’uso del conto corrente. La vittima viene invitata ad accedere a un sito, che magari sembra quello della banca ma non lo è, o magari a dare le credenziali per consentire all’operatore di procedere: il truffato crede che lo sconosciuto lo stia aiutando a risolvere il problema, e invece ha a che fare con un malintenzionato che in poche mosse gli vuota il conto corrente".

Gli ultimi casi hanno fatto sì che le vittime perdessero qualche centinaio di euro, non moltissimo ma neanche poco per un pensionato che può contare solo su quelle risorse. "Gli ottantenni sono abbastanza immuni da questi raggiri, perché sono in pochi ad avere i conti online. Ma capita che i sessantenni cadano nella trappola: quasi tutti usano il cellulare per controllare il conto in banca, ma non sono così esperti nel mondo digitale per restare in guardia. E quando lo capiscono, è troppo tardi". Per questo i carabinieri, di fronte alle denunce costanti di chi si è ritrovato senza un soldo, hanno deciso di ripartire con gli incontri nelle parrocchie, soprattutto, ma anche in tutti i luoghi di aggregazione dei pensionati, per tornare a metterli in guardia e invitarli a diffidare degli sconosciuti che propongono affari, che chiedono di entrare in casa, che inventano storie drammatiche e urgenti necessità di soldi.