La truffa del pellet Donna sborsa 1.300 euro e rimane a mani vuote

Ordina e paga 1.300 euro di pellet ma a casa non le arriva nulla. La donna, 45enne maceratese è una delle numerose vittime delle truffe del pellet che stanno dilagando anche nelle Marche. Per restare agli ultimi giorni, i carabinieri hanno indagato su quattro truffe arrivando a due malfattori. Nel caso della maceratese, i militari dopo articolate indagini sono arrivati al falso venditore: si tratta di un marchigiano che già aveva messo a segno altre due truffe analoghe. Si tratta di un 40enne dell’Anconetano che ha promesso pellet, a un prezzo che appariva particolarmente concorrenziale, a tre clienti i quali hanno prenotato tramite internet. Tutti e tre, compresa la maceratese, hanno segnalato la truffa ai carabinieri che, dopo indagini informatiche, hanno denunciato per truffa il venditore. La 45enne aveva effettuato un bonifico da oltre 1.300 euro. Nel secondo caso una fabrianese 50enne aveva pagato oltre 500 euro. Nel terzo caso un uomo ha pagato oltre 900 euro di pellet per ritrovarsi con nulla in mano. Le indagini sono state condotte dai carabinieri di Fabriano che hanno incastrato anche un secondo truffatore del pellet. Vittima in questo caso un 30enne della provincia di Ancona. Convinto di aver fatto un affare ha versato 200 euro, ma anche in quel caso il pellet non è mai arrivato a casa.